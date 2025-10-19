Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
19/10/2025 22:09:00

Nitrati nell'acqua. Ecco le zone a rischio in Sicilia e in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/ecco-le-zone-vulnerabili-ai-nitrati-di-origine-agricola-in-sicilia-450.png

La Regione Siciliana, tramite l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia che fa capo alla Presidenza, pubblica la nuova Carta delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, aggiornata al 2025. Il documento è frutto del lavoro congiunto di Autorità di bacino, Arpa Sicilia e dipartimenti regionali competenti, grazie a una collaborazione istituzionale che ha permesso di raggiungere un risultato tecnico di rilievo.

Secondo la mappa in pratica mezza provincia di Trapani è vulnerabile.  Tutto il versante sud trapanese infatti è a rischio nitrati.


La revisione della Carta, prevista ogni quattro anni dalla normativa nazionale e dalla direttiva europea “Nitrati” (91/676/CEE), serve ad aggiornare le aree del territorio regionale che richiedono una maggiore attenzione per la tutela delle acque dagli effetti dell’inquinamento proveniente dalle attività agricole. Il nuovo aggiornamento si basa sui dati di monitoraggio raccolti da Arpa Sicilia nel periodo 2020-2023, parametri che hanno permesso di ridefinire in modo puntuale le zone a rischio vulnerabilità, assicurando una gestione più efficace e sostenibile delle pratiche di agricoltura e della qualità delle acque, a tutela dell'ambiente, delle risorse idriche e di tutto il comparto agroalimentare.

 

 

La Carta delle zone vulnerabili 2025 e la relazione tecnica di aggiornamento sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino, con il decreto di adozione firmato dal segretario generale Leonardo Santoro, a questo link. L'atto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.









Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...