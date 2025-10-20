Sezioni
Cultura

» Arte
20/10/2025 12:27:00

Trapani, due nuove sculture di Malgosia Stepnik per “Rivolta Femminile”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760948943-0-trapani-due-nuove-sculture-di-malgosia-stepnik-per-rivolta-femminile.jpg

Mercoledì 22 ottobre, alle ore 19, nel Chiostro del Convento di San Domenico, saranno inaugurate due sculture monumentali di Malgosia Stepnik, nell’ambito della mostra Rivolta Femminile.

Soggettività femminile nell’arte siciliana contemporanea, curata da Anda Klavina.

Le opere, intitolate Femmina: Madre Terra e Fimmina: Non una di meno, sono state realizzate durante la residenza di due mesi dell’artista a Trapani. Le grandi figure in tessuto, imbottite con riso e alghe raccolte sulle spiagge cittadine, si radicano come coralli nel pavimento dell’ex convento: un omaggio al diritto della donna di occupare spazio e di affermare la propria presenza. Le tele, recuperate dai mercatini dell’usato trapanesi, diventano simbolo di memoria e rinascita. Stepnik, artista polacca residente nel Regno Unito, intreccia nella serie The Female esperienze personali e riflessioni femministe ispirate a Carla Lonzi, rivendicando il corpo femminile come origine e forza vitale. Il titolo Non una di meno richiama il movimento internazionale contro la violenza di genere, legando la dimensione artistica all’impegno civile. La mostra Rivolta Femminile, aperta fino al 31 ottobre (tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 17 alle 21), riunisce venti artiste siciliane e internazionali che, attraverso pittura, scultura, installazioni, danza e poesia, riflettono sul dissenso e sull’identità femminile. Il progetto, sostenuto dal Comune di Trapani, dall’Ambasciata lettone in Italia e da diversi enti culturali europei e sponsor locali, prosegue il percorso iniziato nel 2023 ispirandosi al pensiero di Carla Lonzi e alla tradizione femminile dell’isola, da Venere Ericina a Carla Accardi. L’ingresso alla mostra è libero, con donazione.









