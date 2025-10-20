Basket serie C: al PalaCus brutta sconfitta da 30 punti per la NPMarsala 

20/10/2025 12:00:00

La Nuova Pallacanestro Marsala torna da Palermo con una nuova sconfitta, la quarta consecutiva in altrettante giornate di campionato. Al PalaCus, gli universitari si impongono facilmente e nettamente con il punteggio di 80-50, confermando le difficoltà dei lilibetani a trovare ancora ritmo ed identità. Non bastano ovviamente i primi dieci minuti in cui i ragazzi di coach Grillo sono riusciti a restare in scia, difendendo con intensità e provando a correre in transizione. Ma, come già accaduto nelle precedenti uscite, la continuità è venuta meno. Il CUS ha sempre imposto il proprio ritmo, mentre la NPMarsala ha mostrato limiti evidenti sia nella gestione del pallone che nelle percentuali al tiro. La squadra, troppo discontinua e poco lucida nei momenti chiave, non è riuscita a reagire, subendo un passivo pesante di meno trenta punti nel finale. Nonostante l’impegno la crescita del gruppo, ormai necessaria, dovrà passare attraverso maggiore concentrazione e solidità in entrambe le metà campo. Il CUS Palermo ha meritato ampiamente la vittoria, mostrando organizzazione e ritmo superiori. In casa Marsala, invece, resta la consapevolezza che serve una svolta, il bilancio finora è preoccupante, con zero punti in classifica e troppe difficoltà nel tenere il passo delle avversarie. Lo staff tecnico ha sottolineato, a fine gara, la necessità di migliorare nella tenuta fisica e nella lettura delle situazioni offensive, ma ora serviranno fatti più che parole. L’obiettivo è provare a invertire la rotta già nel prossimo turno, dopo il turno imposto dal calendario, quando la squadra tornerà a giocare davanti al proprio pubblico il 2 novembre alle 18:00 contro la Cestistica Gioiese.

Credit: foto di Giuseppe Montalbano.





