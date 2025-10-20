Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
20/10/2025 12:00:00

Basket serie C: al PalaCus brutta sconfitta da 30 punti per la NPMarsala 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/basket-serie-c-al-palacus-brutta-sconfitta-da-30-punti-per-la-npmarsala-450.jpg

La Nuova Pallacanestro Marsala torna da Palermo con una nuova sconfitta, la quarta consecutiva in altrettante giornate di campionato. Al PalaCus, gli universitari si impongono facilmente e nettamente con il punteggio di 80-50, confermando le difficoltà dei lilibetani a trovare ancora ritmo ed identità. Non bastano ovviamente i primi dieci minuti in cui i ragazzi di coach Grillo sono riusciti a restare in scia, difendendo con intensità e provando a correre in transizione. Ma, come già accaduto nelle precedenti uscite, la continuità è venuta meno. Il CUS ha sempre imposto il proprio ritmo, mentre la NPMarsala ha mostrato limiti evidenti sia nella gestione del pallone che nelle percentuali al tiro. La squadra, troppo discontinua e poco lucida nei momenti chiave, non è riuscita a reagire, subendo un passivo pesante di meno trenta punti nel finale. Nonostante l’impegno la crescita del gruppo, ormai necessaria, dovrà passare attraverso maggiore concentrazione e solidità in entrambe le metà campo. Il CUS Palermo ha meritato ampiamente la vittoria, mostrando organizzazione e ritmo superiori. In casa Marsala, invece, resta la consapevolezza che serve una svolta, il bilancio finora è preoccupante, con zero punti in classifica e troppe difficoltà nel tenere il passo delle avversarie. Lo staff tecnico ha sottolineato, a fine gara, la necessità di migliorare nella tenuta fisica e nella lettura delle situazioni offensive, ma ora serviranno fatti più che parole. L’obiettivo è provare a invertire la rotta già nel prossimo turno, dopo il turno imposto dal calendario, quando la squadra tornerà a giocare davanti al proprio pubblico il 2 novembre alle 18:00 contro la Cestistica Gioiese.

Credit: foto di Giuseppe Montalbano.
 



Basket | 2025-10-19 21:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2025/la-shark-e-un-rullo-vince-pure-a-cantu-250.jpg

La Shark è un rullo: vince pure a Cantù

Colpo grosso della Trapani Shark che vince 81-63 a Cantù nella terza giornata del campionato di serie A di pallacanestro, mantenendo l'imbattibilità e salendo a quota 2 considerati i 4 punti di penalizzazione con cui la squadra ha...







Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano