Cultura

» Cose di musica
20/10/2025 08:53:00

"L'ammalato immaginario" di Leonardo Vinci al Luglio Musicale Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760943252-0-l-ammalato-immaginario-di-leonardo-vinci-al-luglio-musicale-trapanese.jpg

La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese presenta un'opera rara e attuale: L'ammalato immaginario di Leonardo Vinci su libretto di Antonio Salvi, tratto dalla celebre comédie-ballet di Molière.

Appuntamento il 25 ottobre, alle ore 19.00, al Teatro Tonino Pardo di Trapani.

L’opera settecentesca, in una ripresa drammaturgica pensata durante il lockdown 2020-2021 da Matteo Peirone - che firma la regia e interpreta il protagonista Don Chilone - parla con ironia di ipocondria e medicina, temi che abbiamo vissuto tutti da vicino negli ultimi anni: un invito ad affrontare con leggerezza (nel senso che Italo Calvino ci ha insegnato) e scanzonato divertimento le paure del nostro tempo. Coprotagonista è la "vivace vedovella" Erighetta (il soprano Linda Campanella), decisa a sposare il ricco e ipocondriaco Don Chilone. In tre divertenti intermezzi mette in scena un inganno: travestita da Medico Guarisci, prescrive al riluttante pretendente il matrimonio come unica cura. Massimiliano Piccioli, direttore al cembalo, sarà alla guida dell'Ensemble strumentale dell'Ente Luglio Musicale Trapanese. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell'evento fino a un'ora prima dell'inizio, previa disponibilità.









