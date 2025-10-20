Sezioni
Cronaca
20/10/2025 10:26:00

Castelvetrano, calci e pugni in pieno giorno in strada

Una scena di violenza in pieno giorno, nel cuore di Castelvetrano. È quella ripresa in un video diventato virale sui social e sui canali di messaggistica, che mostra una violenta rissa davanti la Porta di Mare, in Piazza Dante.

 

Il pestaggio risale al pomeriggio di giovedì 16 ottobre, ma nessuno avrebbe ancora presentato denuncia né ai Carabinieri né alla Polizia. Nel video si vedono più persone colpirsi con calci e pugni, mentre altri assistono senza intervenire.

Non è chiaro chi abbia registrato la scena, né perché non sia stato chiamato subito aiuto. Oggi la clip è stata diffusa sulla popolare community “Welcome to Favelas”, che conta oltre mezzo milione di follower su Telegram, trasformando un episodio locale in un caso nazionale di degrado urbano.

Un’immagine brutta per Castelvetrano, che ancora una volta finisce sotto i riflettori per motivi tutt’altro che edificanti.









