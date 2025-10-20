Trapani, il Libero Consorzio stanzia 14 milioni per scuole e viabilità

20/10/2025 02:44:00

Il Consiglio provinciale di Trapani ha approvato all’unanimità una variazione di bilancio che destina oltre 14 milioni di euro di avanzo d’amministrazione libero a interventi strategici in alcuni dei settori più urgenti per il territorio: edilizia scolastica, viabilità e patrimonio dell’Ente.

Si tratta di risorse che saranno utilizzate per lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e per il miglioramento delle strade provinciali, molte delle quali versano in condizioni critiche.

“È una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio”, ha dichiarato il presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, commentando l’approvazione della manovra. “La variazione di bilancio, approvata all’unanimità, rappresenta un atto politico importante e condiviso, che punta a garantire interventi mirati e immediati.”

Nel documento approvato, il Consiglio ha deciso di concentrare le risorse su settori strategici, includendo anche nuovi fondi per gli studenti con disabilità e per la gestione delle Riserve naturali di competenza provinciale.

“Abbiamo focalizzato l’attenzione dell’Aula sulle priorità amministrative – ha aggiunto Quinci – con l’obiettivo di dare risposte tangibili alla comunità trapanese. Questa è una variazione corposa e articolata, che tiene conto delle urgenze e delle aspettative dei cittadini.”

Il clima di unità che ha accompagnato la votazione, sottolineano i consiglieri, segna un raro momento di convergenza politica attorno a temi centrali come scuola, sicurezza e manutenzione del territorio.

Con l’approvazione della variazione, il Libero Consorzio punta dunque a rilanciare la programmazione infrastrutturale e scolastica nel 2025, in una provincia che ancora paga gli effetti di anni di carenze strutturali e tagli alle risorse.



