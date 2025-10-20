Marsala, ecco la mini discarica di rifiuti in via D'Anna. E nessuno la toglie

20/10/2025 13:34:00

Nel cuore del centro storico di Marsala, in via Andrea D’Anna, si registra da giorni una situazione di degrado che sta suscitando l’indignazione dei residenti. Proprio accanto a un ponteggio installato per lavori edili e che delimita il cantiere, si è formato un accumulo sempre più consistente di rifiuti.

Sacchetti di spazzatura vengono lasciati quotidianamente da qualcuno, trasformando quell'angolo in una vera e propria discarica a cielo aperto. Il mucchio cresce di giorno in giorno, senza che – denunciano i cittadini – nessuno provveda alla rimozione.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.



