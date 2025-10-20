Sport: Trapani Shark a valanga su Cantù - Marsala Futsal in vetta alla classifica di A2

20/10/2025 06:00:00

Un fine settimana di grandi passioni che travolgono i tifosi della provincia di Trapani nei vari appuntamenti che i diversi Sport praticati portano all'attenzione. Un vero e proprio spot pubblicitario che promuove le Città della Provincia ed i propri Brand che tendono ad aumentare le frequenze turistiche di un territorio ad alta vocazione culturale. Dagli sport più seguiti a quelli con meno afflusso, il carnet di eventi è di livello davvero alto, dalla A1 del Trapani Shark, alle diverse A2 come il Basket Alcamo femminile oppure il Futsal con Marsala e Mazara a tenere banco o il Volley femminile che torna nella serie cadetta, i sabato pomeriggio o le domeniche divengono momenti di esaltazione e distrazione che elevano il valore umano sia di chi lo Sport lo pratica che di chi lo segue.

Basket: la Trapani Shark conquista un'importante vittoria a Cantù, imponendosi 81-63 nella terza giornata del campionato di Serie A di basket. Nonostante l'inizio equilibrato, i granata prendono il comando nel secondo quarto con un parziale di 11-0, chiudendo il primo tempo in vantaggio 44-37. Nel terzo periodo, un canestro di Cappelletti sulla sirena porta il punteggio a 67-52, consolidando il predominio. Nel quarto finale, Trapani controlla il gioco, concludendo la partita con un'azione di Ford per l'83-61. Eboua è il protagonista assoluto, con 18 punti e 14 rimbalzi, mentre la squadra domina anche a rimbalzo con un 49-32 complessivo. Con questa vittoria, la Shark mantiene l'imbattibilità, salendo a quota 2 punti in classifica, considerando i 4 punti di penalizzazione iniziali. Di seguito le dichiarazioni di Coach Repesa nel dopo partita:

Futsal A2: Marsala Futsal 2012 capolista. E' il risultato ottenuto dopo la vittoria casalinga contro l'Acri, un match complicato e difficile in cui i calabri hanno provato ad uscire indenni dal Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala senza riuscirvi. Dopo una partita davvero equilibrata,sembrava essere giunti all'epilogo sul 2 a 2, quando a 30 secondi dalla fine Israel Caro Barroso mette la zampata vincente che consente ai lilibetani di condurre le danze in questo Campionato di serie A2. MVP della sfida: assolutamente il portiere Simone Vallarelli che con i suoi interventi ha salvato il risultato più volte. Vince anche il Futsal Mazara 2020 che, dopo la sconfitta interna proprio contro i cugini lilibetani, riesce ad avere la meglio in trasferta sul Regalbuto. Il Team caro al Presidente Maggio, così, recupera bene in classifica attestandosi ad un solo punto dalla zona play off. Bravi. Di seguito gli highlights di Marsala - Acri.

Credits: foto di copertina Passion Photo Events.

Volley: a Trento la Sigel Seap Marsala Volley gioca la sua terza giornata di stagione regolare con orgoglio ma deve arrendersi 3-0 alla capolista Itas. Una sconfitta che lascia amarezza ma anche consapevolezza: la squadra di coach Giangrossi cresce, set dopo set, mostrando cuore, impegno e spirito di gruppo. Le giovani biancoazzurre lottano su ogni pallone, consapevoli che solo dal sacrificio nascono le vittorie. La strada è lunga, ma la determinazione di questo gruppo fa già intravedere un futuro pronto a riscrivere il risultato.

Calcio serie C: il Trapani incassa una sconfitta pesante a Bergamo contro l'Atalanta Under 23, perdendo 2-0. I granata partono bene, ma subiscono due gol in sette minuti (9' e 16') e non riescono a reagire. Nel finale del primo tempo, Benedetti riceve un cartellino rosso per un colpo alla testa a un avversario, lasciando la squadra in dieci. Nonostante i cambi di Aronica, il Trapani non trova la forza per rientrare in partita. Con questa sconfitta, i granata scivolano al 17° posto in classifica, a un solo punto dalla salvezza. Di seguito gli highlights del match:

Calcio Femminile: lo aveva anticipato Mister Valeria Anteri nel prepartita contro le baresi della Pink Sport Time nella seconda giornata del Campionato nazionale serie C girone D che questa era una partita difficile. Uno 0 a 2 per le ospiti che conferma come la Pink Sport Time sia da sempre stata, negli anni, la bestia nera della Virtus Femminile Marsala. Una sconfitta casalinga per le lilibetane che riporta l'attenzione di questo campionato ai livelli corretti: la Virtus deve salvarsi e contro le corazzate ben organizzate sa che saranno battaglie difficili. Quindi pedalare senza fare drammi e tanta concentrazione per il prossimo appuntamento in trasferta contro il Villaricca Calcio Woman. In bocca al lupo ragazze. Credit: foto di Le Foto di Bea.

Basket serie C: la Nuova Pallacanestro Marsala torna sconfitta dalla trasferta contro il CUS Palermo che trionfa per 80-50 nella quarta giornata del campionato di Serie C. Sul parquet universitario la NPMarsala risponde con grinta all’avvio, recuperando palloni e cercando di imprimere ritmo al gioco; tuttavia la maggiore fisicità e profondità del roster palermitano emergono già nella seconda frazione, chiusa sul 41-27 per i padroni di casa. Nonostante il largo divario, il gruppo guidato da coach Grillo non abdica, tutti i giocatori entrati in campo hanno dato il loro contributo, segno di un collettivo vivo e proiettato verso la crescita.



Calcio Eccellenza: il Marsala 1912 è in vetta alla classifica del girone A di Eccellenza in compagnia del Licata. E' servita una partita complicata contro la Parmonval per raggiungere questo obiettivo. La rete al 2' minuto di Corso e l'espulsione all'8' di Tricoli saranno il bastone e la carota che renderanno il match alquanto complicato agli azzurri di Chinnici. Tre punti d'oro che valgono appunto la testa della classifica. Ottimo risultato casalingo per il Castellammare che nell'anticipo di sabato ha impattato 1 a 1 contro il Kamarat riuscendo così a rimanere ad un solo punto in classifica dal duo di testa. Ottimo successo casalingo per il Città di San Vito Lo Capo che batte il forte Partinicaudace grazie alla rete di Garcia. 10 i punti in classifica per i ragazzi di Mister Colombo sono un bel biglietto di presentazione. Brutto pomeriggio per l'Accademia Trapani che in quel di Licata prende tre gol e torna a casa con una sconfitta che fa stazionare i neroverdi di Mister Amoroso in zona play out. Ottima partita anche per la Folgore di Castelvetrano del nuovo tecnico Dino Marino che pareggia 1 a 1 a Montelepre. Peccato, perché i rossoneri sono statoi in vantaggio per buona parte della sfida. I folgorini comunque muovono la classifica pensando adesso a preparare il derby casalingo contro il Castellammare della prossima settimana coscienti di potersi giocare qualsiasi partita. Di seguito gli highlights di Marsala / Parmonval prodotti da Canale2tp.



