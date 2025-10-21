Sezioni
Cronaca
21/10/2025 20:11:00

Malore improvviso mentre raccoglie le olive: muore un uomo di 55 anni

Un uomo di 55 anni, trovato senza vita in un terreno di sua proprietà nella zona di Badia, a Palermo, un'area rurale alle porte della città.

 

L’uomo stava raccogliendo le olive, come ogni anno, nel suo uliveto quando, nel tardo pomeriggio, la sua famiglia ha iniziato a preoccuparsi per il suo mancato ritorno a casa. Dopo diversi tentativi di contattarlo senza successo, il timore che qualcosa fosse accaduto è diventato angoscia. I familiari, quindi, hanno deciso di allertare i soccorsi.

Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno perlustrato accuratamente l’area, e una volante della Polizia di Stato. La tragedia è stata scoperta poco dopo: il corpo dell’uomo è stato trovato tra gli alberi, privo di vita.

 

Nonostante l’intervento tempestivo di un'ambulanza del 118, per il 55enne non c’era ormai più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto verosimilmente a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

 

Sul luogo della tragedia è giunto anche il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno sul corpo. L’ispezione ha confermato la causa naturale del decesso, escludendo l’intervento di terzi.

 

La salma è stata successivamente restituita alla famiglia, che ora si prepara a dare l'ultimo saluto a un uomo che, con passione e dedizione, trascorreva le sue giornate immerso nel lavoro della terra. Una tragedia che ha scosso la comunità locale, profondamente legata a queste tradizioni rurali, dove la morte è arrivata inaspettata e in un contesto di vita semplice e faticosa. 



