Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
21/10/2025 11:18:00

In auto con un chilo di cocaina pura. Due arresti sull'autostrada verso Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/in-auto-con-un-chilo-di-cocaina-pura-due-arresti-sull-autostrada-verso-mazara-450.jpg

Viaggiavano in autostrada come in un film, una davanti all’altra, a pochi metri di distanza, per segnalarsi eventuali posti di blocco. Ma la “staffetta” dei due uomini non è passata inosservata agli agenti del Commissariato di Mazara del Vallo, che li hanno fermati lungo l’A29, allo svincolo di Campobello di Mazara, scoprendo nel vano motore di una delle auto oltre un chilo di cocaina pura.

 

L’operazione, condotta dalla sezione anticrimine e investigativa del Commissariato di Mazara, è frutto di un’attività mirata contro il traffico di stupefacenti. Le due auto, dirette verso Mazara dopo un viaggio a Palermo per caricare la droga, viaggiavano in modo coordinato: una da “apripista”, l’altra con il carico nascosto sotto la paratia in plastica del parabrezza.

 

Durante il controllo, i due conducenti – entrambi con precedenti penali specifici – si sono mostrati nervosi e agitati, tradendo l’emozione. La perquisizione ha portato al ritrovamento di un involucro rettangolare contenente cocaina per 1,096 kg.

I due uomini sono stati arrestati e condotti in carcere, mentre la Procura di Marsala indaga per accertare la provenienza e la destinazione dello stupefacente, destinato con ogni probabilità al mercato locale dello spaccio.

Un’operazione, sottolinea la Polizia di Stato, che conferma l’attenzione costante sul territorio per contrastare il traffico di droga e tutelare la sicurezza dei cittadini mazaresi.









Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...

Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...