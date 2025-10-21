In auto con un chilo di cocaina pura. Due arresti sull'autostrada verso Mazara

21/10/2025 11:18:00

Viaggiavano in autostrada come in un film, una davanti all’altra, a pochi metri di distanza, per segnalarsi eventuali posti di blocco. Ma la “staffetta” dei due uomini non è passata inosservata agli agenti del Commissariato di Mazara del Vallo, che li hanno fermati lungo l’A29, allo svincolo di Campobello di Mazara, scoprendo nel vano motore di una delle auto oltre un chilo di cocaina pura.

L’operazione, condotta dalla sezione anticrimine e investigativa del Commissariato di Mazara, è frutto di un’attività mirata contro il traffico di stupefacenti. Le due auto, dirette verso Mazara dopo un viaggio a Palermo per caricare la droga, viaggiavano in modo coordinato: una da “apripista”, l’altra con il carico nascosto sotto la paratia in plastica del parabrezza.

Durante il controllo, i due conducenti – entrambi con precedenti penali specifici – si sono mostrati nervosi e agitati, tradendo l’emozione. La perquisizione ha portato al ritrovamento di un involucro rettangolare contenente cocaina per 1,096 kg.

I due uomini sono stati arrestati e condotti in carcere, mentre la Procura di Marsala indaga per accertare la provenienza e la destinazione dello stupefacente, destinato con ogni probabilità al mercato locale dello spaccio.

Un’operazione, sottolinea la Polizia di Stato, che conferma l’attenzione costante sul territorio per contrastare il traffico di droga e tutelare la sicurezza dei cittadini mazaresi.



