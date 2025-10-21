Sezioni
Sport

» Volley
21/10/2025 16:14:00

La Sigel Seap Marsala Volley si presenta alla Città nella cornice del Teatro Comunale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761056243-0-la-sigel-seap-marsala-volley-si-presenta-alla-citta-nella-cornice-del-teatro-comunale.jpg

La Sigel Seap Marsala Volley è lieta di invitare la cittadinanza, le autorità locali e tutti gli appassionati di pallavolo a partecipare alla presentazione ufficiale della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A2 – Girone A. L’evento si terrà mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 18:30, presso il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala. Per l'occasione verranno presentate ufficialmente le atlete, lo staff tecnico e dirigenziale, con il racconto del progetto sportivo e le aspettative per la stagione imminente.

“Ogni stagione è un nuovo inizio, una promessa che rinnoviamo con il cuore e con l’impegno di chi ama profondamente questa maglia - sono le parole del Presidente Massimo Alloro - Marsala merita di vedere sul parquet atlete che lottano, che rappresentano la comunità, che incarnano un sogno condiviso. Questa presentazione al Teatro Sollima non è solo un rituale formale: è l’abbraccio tra la città e la squadra. È lo specchio dell’energia che vogliamo trasformare in vittorie, concentrazione, sudore e orgoglio. Insieme costruiremo qualcosa di duraturo: non solo risultati, ma memoria sportiva, legami con la gente, stimolo per le giovani atlete che guardano a noi con speranza. Vi aspettiamo con il cuore aperto e con le braccia pronte a ricevere il vostro incoraggiamento”.

 









