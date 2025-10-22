Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
22/10/2025 08:45:00

Marsala, un'apericena per chiedere la "riapertura" della Plateia Aelia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761115815-0-marsala-un-apericena-per-chiedere-la-riapertura-della-plateia-aelia.jpg

Un’apericena solidale per sostenere la petizione che chiede la "riapertura" dell’antico viale della Plateia Aelia, a Marsala. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre, al Kristal Cafè di via R. Montmasson (ex via M. Nuccio). Durante la serata interverranno i promotori della raccolta firme, che dallo scorso inverno chiedono di restituire ai cittadini la possibilità di attraversare liberamente il viale che da Porta Nuova conduce fino al mare, all’interno del Parco archeologico di Lilibeo.

 

L’iniziativa, sostenuta da alcuni cittadini, nasce come momento di confronto ma anche di socialità. Un modo conviviale per discutere del tema che, da mesi, divide la città tra chi chiede una maggiore fruibilità dell’area archeologica e chi teme che l’apertura possa compromettere la tutela del sito.

 

A opporsi alla riapertura è la direttrice del Parco archeologico, Anna Occhipinti, che ha più volte ribadito la posizione dell’ente: “Il viale della Plateia Aelia è aperto, non è precluso: è precluso solo l’attraversamento. Il nostro Parco non è una scorciatoia per poter arrivare più rapidamente al mare”.

 

Sulla stessa linea anche l’archeologa Francesca Portale, intervenuta nelle scorse settimane: “Un parco archeologico non è una scorciatoia. Non è un ostacolo che si attraversa per arrivare al lungomare. A Marsala ci sono altri percorsi, e non è un giro così lungo”.

 









Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761041918-0-trapani-un-ultimo-saluto-con-amore-sempre-piu-famiglie-scelgono-funerali-per-gli-animali.jpg

Trapani, sempre più famiglie scelgono servizi funebri e cremazioni...

Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024