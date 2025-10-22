Marsala, un'apericena per chiedere la "riapertura" della Plateia Aelia

22/10/2025 08:45:00

Un’apericena solidale per sostenere la petizione che chiede la "riapertura" dell’antico viale della Plateia Aelia, a Marsala. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre, al Kristal Cafè di via R. Montmasson (ex via M. Nuccio). Durante la serata interverranno i promotori della raccolta firme, che dallo scorso inverno chiedono di restituire ai cittadini la possibilità di attraversare liberamente il viale che da Porta Nuova conduce fino al mare, all’interno del Parco archeologico di Lilibeo.

L’iniziativa, sostenuta da alcuni cittadini, nasce come momento di confronto ma anche di socialità. Un modo conviviale per discutere del tema che, da mesi, divide la città tra chi chiede una maggiore fruibilità dell’area archeologica e chi teme che l’apertura possa compromettere la tutela del sito.

A opporsi alla riapertura è la direttrice del Parco archeologico, Anna Occhipinti, che ha più volte ribadito la posizione dell’ente: “Il viale della Plateia Aelia è aperto, non è precluso: è precluso solo l’attraversamento. Il nostro Parco non è una scorciatoia per poter arrivare più rapidamente al mare”.

Sulla stessa linea anche l’archeologa Francesca Portale, intervenuta nelle scorse settimane: “Un parco archeologico non è una scorciatoia. Non è un ostacolo che si attraversa per arrivare al lungomare. A Marsala ci sono altri percorsi, e non è un giro così lungo”.



