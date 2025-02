"Riapriamo il viale tra Porta Nuova e il Ferro di Cavallo a Marsala"

26/02/2025 18:00:00

Il Movimento Liberi prende posizione e rilancia l’iniziativa promossa da Ninny Aiuto per garantire l’accesso libero al viale che collega Porta Nuova al Ferro di Cavallo, a Marsala.

I lavori in corso per l’illuminazione della Plateia Aelia e del viale che attraversa l’area archeologica rappresentano un’opportunità unica per superare le barriere che ancora separano il Parco Archeologico dall’antica città e dal suo ingresso naturale, rafforzando il legame storico e identitario tra Marsala e le sue radici.



"Tuttavia, come emerso in occasione della consegna dei lavori di illuminazione, alla presenza dell’onorevole Stefano Pellegrino, la direttrice del Parco Archeologico, dottoressa Occhipinti, ha ribadito la volontà di mantenere chiuso il viale al pubblico, consentendone l’accesso solo previo pagamento di un biglietto. Una decisione che, nonostante la disponibilità del Comune di Marsala a fornire personale per la gestione dell’accesso, rischia di vanificare gli interventi di riqualificazione e di privare cittadini e visitatori di una delle passeggiate più suggestive della città" scrive in una nota il movimento politico marsalese.



Per questo motivo, "al raggiungimento del traguardo di firme fissato dal proponente stesso, chiediamo al sindaco Massimo Grillo di farsi portavoce di questa istanza e di consegnarla ufficialmente, con le firme raccolte, al Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. Inoltre, sollecitando anche l’onorevole Stefano Pellegrino a intervenire presso il governo regionale affinché si individui una soluzione che valorizzi al meglio questa straordinaria oasi che da Marsala si estende fino a Capo Boeo".



L’obiettivo è chiaro: "Augurandosi che la politica marsalese non si divida davvero sempre e comunque su ogni istanza, si tratta semplicemente di restituire alla città e ai suoi visitatori la possibilità di vivere e attraversare liberamente un percorso che rappresenta un pezzo di storia e identità di Marsala".

Qui l'istanza promossa da Ninny Aiuto: https://chng.it/s2LsDQfdRQ