Istituzioni

» Dai Comuni
22/10/2025 12:30:00

Marsala, ecco regole e orari di accesso al Cimitero per Ognissanti e Defunti

In vista delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Marsala ha disposto una regolamentazione straordinaria degli accessi al Cimitero urbano. L’ordinanza del sindaco Massimo Grillo stabilisce orari e modalità per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, garantendo al contempo ordine, decoro e sicurezza.

 

Il calendario prevede: 
- Giovedì 30 ottobre: chiusura per interventi di pulizia straordinaria. 
- Venerdì 31 ottobre: apertura dalle 7:00 alle 14:00 (pomeriggio chiuso).

- Sabato 1 novembre: apertura continuata dalle 7:00 alle 17:30
- Domenica 2 novembre: apertura continuata dalle 7:00 alle 17:30, con funzionamento anche nel pomeriggio.
 

Durante le giornate del 1 e 2 novembre, sarà garantita la raccolta continua dei rifiuti per mantenere il decoro delle aree cimiteriali. Il Comune si coordinerà inoltre con le associazioni di volontariato per assicurare assistenza ai portatori di handicap e servizi di primo soccorso, con la presenza di un’ambulanza in piazza Ugo Foscolo.

L’ordinanza dispone anche la sospensione, per l’1 e il 2 novembre, di tutte le attività di tumulazione, estumulazione, esumazione e inumazione, nonché delle manutenzioni di cappelle e loculi. Nei due giorni precedenti (30 e 31 ottobre), invece, sarà possibile procedere con le tumulazioni e gli interventi autorizzati. Le imprese dovranno chiudere temporaneamente i cantieri e garantire la sicurezza dei luoghi.

 

Data la consueta grande affluenza, è inoltre vietato occupare il suolo davanti ai loculi con sedie, cavalletti o materiali ingombranti, e viene raccomandata massima prudenza nell’accensione dei ceri e delle luci votive. Infine, domenica 2 novembre, alle ore 10:00, si terrà la tradizionale Santa Messa in memoria dei Defunti presso il Monumento dedicato alle Vittime del disastro aereo di Ustica, all’interno del cimitero.



Dai Comuni | 2025-10-22
Alcamo, riapre l'oratorio del Sacro Cuore

