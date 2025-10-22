Erice, intitolato a Luigi Nacci l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale

22/10/2025 02:00:00

Si è svolta lunedì presso la sede di Rigaletta del Comune di Erice, la cerimonia di scopertura della targa dedicata al dottor Luigi Nacci, già presidente del Consiglio comunale, scomparso nel marzo dello scorso anno. Da oggi, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di Erice porterà il suo nome, come segno di riconoscenza e memoria per l’impegno civile, umano e istituzionale che ne ha contraddistinto la lunga attività pubblica.

Alla cerimonia erano presenti i familiari, la sindaca Daniela Toscano, assessori, consiglieri e funzionari comunali. Tra le autorità intervenute anche l’assessore regionale Girolamo Turano, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e la già presidente del Consiglio comunale di Erice, Giovanna Millocca.

In un clima di grande partecipazione e commozione, la scopertura della targa è stata accolta da un lungo applauso dei presenti, come segno di affetto e stima verso una figura che ha lasciato un segno profondo nella vita politica e civile della città.

Medico stimato e amministratore appassionato, Luigi Nacci è stato un esempio di dedizione al servizio pubblico. La sua figura, ricordata da tutti come competente, equilibrata e profondamente legata al territorio, continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità ericina.

«Come ho già avuto modo di affermare in altre circostanze, Luigi è stato innanzitutto un uomo per bene – ha dichiarato la sindaca Daniela Toscano –. È stato al servizio delle istituzioni nel senso più alto del termine, prendendosene cura come faceva, nella vita lavorativa, con i propri pazienti.

La sua attività politica è stata contraddistinta dalla passione e dall’impegno, anche nei momenti più difficili dell’ultima battaglia che ha combattuto. Ho avuto il privilegio di averlo al mio fianco come alleato leale e amico sincero. Ci manca, e ci mancherà.

Abbiamo subito sposato la proposta del Consiglio comunale di intitolargli l’Ufficio di Presidenza: è il minimo che potessimo fare. Non è solo un gesto simbolico, ma un modo concreto per tenere viva la sua eredità morale e istituzionale».



