Marsala: nuova sede del Centro per l’Impiego. Scala (DC): “Spazi adeguati e funzionali"

22/10/2025 20:00:00

A Marsala nascerà una nuova sede del Centro per l’Impiego, grazie a un finanziamento di 850 mila euro destinato al potenziamento infrastrutturale degli uffici, nell’ambito del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive per il Lavoro.

L’intervento è frutto di un accordo tra il Dipartimento regionale del Lavoro e il Comune di Marsala, che ha individuato come sede l’immobile situato in via Colocasio, angolo via Armando Diaz, nell’area dell’ex ospedale San Biagio. L’amministrazione comunale si impegnerà a concertare con la Regione tutte le fasi della progettazione e dei lavori di

riqualificazione necessari a rendere i locali idonei all’erogazione dei servizi.

“L’obiettivo è quello di offrire spazi più adeguati e funzionali per l’erogazione dei servizi – ha dichiarato Giacomo Scala, segretario provinciale della Democrazia Cristiana – favorendo così una maggiore efficacia nelle azioni di supporto all’inserimento lavorativo. L’amministrazione comunale di Marsala ha saputo cogliere una misura del PNRR per rafforzare uno strumento strategico nelle politiche di sviluppo locale. Un grazie all’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, per questa nuova opportunità offerta al Comune di Marsala”.

Scala ha inoltre sottolineato che, nonostante i ripetuti inviti, i Comuni di Alcamo, Mazara del Vallo e Trapani rischiano di perdere i finanziamenti a causa della loro inerzia.

Soddisfazione anche da parte del vice presidente provinciale della DC, Walter Alagna, consigliere comunale di Marsala, che ha espresso il proprio plauso per l’iniziativa promossa dall’assessore regionale Nuccia Albano.



