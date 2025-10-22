Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
22/10/2025 10:21:00

A Trapani una due giorni per parlare di malattie croniche in dermatologia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761114174-0-a-trapani-una-due-giorni-per-parlare-di-malattie-croniche-in-dermatologia.jpg

Psoriasi, vitiligine, alopecia, dermatite atopica, idrosadenite suppurativa: sono solo alcune delle malattie infiammatorie croniche in dermatologia che verranno affrontate nella due giorni, venerdì 24 e sabato 25 ottobre, organizzata a Trapani. Un evento, con segreteria organizzativa e provider a cura di Biba Group, che si terrà presso la Camera di Commercio. Cinque sessioni durante le quali si confronteranno dermatologi, e non solo, provenienti da tutta Italia. L’incontro, dal titolo “Malattie infiammatorie: nuovi orizzonti patogenetici e nuove terapie”, ha una doppia valenza: “Da un lato gettiamo uno sguardo sulla dermatologia del futuro che porterà alla diagnosi molecolare e al trattamento personalizzato, - spiega Leonardo Zichichi, direttore dell’U.O.C. Dermatologia ASP Trapani, Ospedale S. Antonio Abate e co-responsabile scientifico del congresso - dall’altro prendiamo atto dei passi in avanti sul fronte delle cure dando spazio al confronto e al dibattito sulle terapie moderne”.

 

Durante le varie sessioni si parlerà così delle nuove opportunità terapeutiche, delle malattie associate a quelle dermatologiche, e soprattutto dei farmaci biologici, tra pro e contro, tra tempistiche corrette e opportunità. “Si tratta di farmaci - spiega ancora Zichichi - con un’elevata risposta terapeutica ed una incidenza molto bassa di effetti collaterali. Tuttavia si tratta di farmaci costosi, per cui occorre trovare un giusto equilibrio tra costi e benefici”. 

Le malattie croniche infiammatorie in dermatologia si caratterizzano per una natura persistente e  alternano spesso periodi di riacutizzazione e remissione. Le cause possono essere varie, incluse predisposizione genetica, disfunzioni immunitarie e fattori ambientali.









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761041918-0-trapani-un-ultimo-saluto-con-amore-sempre-piu-famiglie-scelgono-funerali-per-gli-animali.jpg

Trapani, sempre più famiglie scelgono servizi funebri e cremazioni...