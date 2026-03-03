Salemi. Cure palliative, si inaugurano i nuovi locali dell’Hospice “Raggio di Sole” 

03/03/2026 13:12:00

Sarà l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni, a inaugurare i nuovi locali dell’Hospice “Raggio di Sole” dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, situati a Salemi.

La cerimonia di inaugurazione è in programma per mercoledì 4 marzo alle ore 11.00 e si svolgerà in un’ala al piano terra dell’ospedale della cittadina del Vallo di Mazara.



All’evento sarà presente oltre al Commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, anche il Sindaco di Salemi Vito Scalisi, il quale, ovviamente, a espresso vivo compiacimento per il miglioramento della struttura e per l’aumento del numero dei posti letto destinati ai pazienti di tutta la provincia.



I locali dell’Hospice infatti sono stati oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, che ha consentito di migliorare sensibilmente gli ambienti destinati all’assistenza dei pazienti.

Contestualmente è stato ampliato il numero dei posti letto, passati da quattro a dieci, rafforzando così l’offerta di cure palliative sul territorio.

Il reparto è gestito dall’Unità operativa “Hospice, Cure palliative e Terapia del dolore”, afferente al Dipartimento Cure primarie dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, con l’obiettivo di garantire un’assistenza qualificata e umanizzata ai pazienti e alle loro famiglie.





