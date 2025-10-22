Ci risiamo, la rotatoria all'ingresso dell'aeroporto di Birgi è di nuovo al buio

22/10/2025 13:25:00

Ci risiamo: la rotatoria all’ingresso dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi è nuovamente — e pericolosamente — al buio.

Una situazione che si ripete da anni e che, oltre a rappresentare un serio rischio per la sicurezza di automobilisti, offre un pessimo biglietto da visita a chi atterra a Birgi, magari provenendo dall’estero. Immaginate di uscire dall’aeroporto di sera, e ritrovarvi immersi nel buio pesto: un’accoglienza tutt’altro che piacevole.

Su questa rotatoria da tempo si discute su chi debba occuparsi della manutenzione dell’impianto di illuminazione: il contatore risulta intestato al Comune di Marsala, ma la strada ricade nel territorio di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani, anche se più recentemente, nel dibattito è stato coinvolto anche il nuovo Comune di Misiliscemi, rendendo la questione ancora più confusa.

Nel frattempo, però, la rotatoria resta spenta — e chi percorre quella strada, ogni sera, continua a farlo nel buio e nell’incertezza.



