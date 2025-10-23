Vandalizzato un bagno all’aeroporto di Trapani Birgi

23/10/2025 09:25:00

Un atto vandalico inspiegabile all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi. Nella sala arrivi, uno dei bagni è stato completamente distrutto, con la tazza del water spaccata e i sanitari danneggiati.

A denunciare l’accaduto è stato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, che ha diffuso le immagini e parole dure contro l’autore — o gli autori — del gesto.

“Ecco il risultato dell’inciviltà di pochi – ha dichiarato Ombra –. Un bagno della sala arrivi completamente vandalizzato, distrutto senza alcun motivo. Distruggere ciò che è di tutti significa mancare di rispetto non solo alle strutture, ma anche alle persone che lavorano per mantenerle pulite e funzionali”.

Il manager sottolinea come episodi del genere rappresentino un danno non solo materiale, ma anche morale per chi ogni giorno si impegna a mantenere efficiente l’aeroporto:

“Chi compie gesti del genere rovina un bene comune e toglie risorse e tempo alla collettività. Il senso civico si misura anche da come trattiamo i beni comuni. Serve rispetto, e più educazione, sempre”.

L’episodio è stato segnalato alla sicurezza aeroportuale. Airgest ha già avviato le verifiche per individuare i responsabili, che rischiano una denuncia per danneggiamento aggravato di beni pubblici.



