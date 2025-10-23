Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Aeroporto di Trapani
23/10/2025 09:25:00

Vandalizzato un bagno all’aeroporto di Trapani Birgi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761204566-0-vandalizzato-un-bagno-all-aeroporto-di-trapani-birgi.jpg

Un atto vandalico inspiegabile all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi. Nella sala arrivi, uno dei bagni è stato completamente distrutto, con la tazza del water spaccata e i sanitari danneggiati.

 

A denunciare l’accaduto è stato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, che ha diffuso le immagini e parole dure contro l’autore — o gli autori — del gesto.

“Ecco il risultato dell’inciviltà di pochi – ha dichiarato Ombra –. Un bagno della sala arrivi completamente vandalizzato, distrutto senza alcun motivo. Distruggere ciò che è di tutti significa mancare di rispetto non solo alle strutture, ma anche alle persone che lavorano per mantenerle pulite e funzionali”.

Il manager sottolinea come episodi del genere rappresentino un danno non solo materiale, ma anche morale per chi ogni giorno si impegna a mantenere efficiente l’aeroporto:

“Chi compie gesti del genere rovina un bene comune e toglie risorse e tempo alla collettività. Il senso civico si misura anche da come trattiamo i beni comuni. Serve rispetto, e più educazione, sempre”.

L’episodio è stato segnalato alla sicurezza aeroportuale. Airgest ha già avviato le verifiche per individuare i responsabili, che rischiano una denuncia per danneggiamento aggravato di beni pubblici.

 









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...