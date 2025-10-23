Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Corruzione
23/10/2025 18:03:00

Intasca una mazzetta da mille euro: arrestato funzionario della Soprintendenza del Mare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761235763-0-intasca-una-mazzetta-da-mille-euro-arrestato-funzionario-della-soprintendenza-del-mare.jpg

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza Antonio Librizzi, funzionario della Regione Siciliana in servizio alla Soprintendenza del Mare, colto mentre riceveva una mazzetta da 1.000 euro da un imprenditore all’interno di un negozio del capoluogo.

 

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo e condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, sono scaturite dalla denuncia di due imprenditori ai quali il funzionario avrebbe chiesto denaro per “sbloccare” la liquidazione di alcune fatture relative a forniture e servizi resi nell’ambito di manifestazioni culturali finanziate con fondi regionali.

 

Gli investigatori, dopo aver riscontrato quanto denunciato dalle vittime, hanno documentato la consegna del denaro e accertato ulteriori episodi in cui il funzionario avrebbe richiesto somme di denaro indebitamente ad altri operatori economici.

 

Librizzi è stato fermato in flagranza del reato di concussione. L’imprenditore che ha materialmente consegnato la somma lo avrebbe fatto nella speranza di poter continuare a lavorare con il Dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana.









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...