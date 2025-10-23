Trapani, richiesta di Consiglio straordinario sul porto e sul progetto del waterfront

23/10/2025 11:45:00

Un gruppo di consiglieri comunali di maggioranza ha chiesto la convocazione di un Consiglio straordinario sul porto di Trapani per fare chiarezza sui lavori di dragaggio in corso e sulle prospettive legate al progetto waterfront. La richiesta porta la firma di Enzo Guaiana, insieme ai colleghi Barbara, La Barbera, Patti, Cammareri, Peralta e Parisi.

“La nostra iniziativa nasce dall’esigenza di fare chiarezza sullo stato degli interventi in corso e di comprendere la reale portata e le ricadute economiche, ambientali e operative che questi lavori avranno sul nostro territorio”, ha spiegato Guaiana, sottolineando che “il porto di Trapani è un’infrastruttura strategica per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale della città”.

La proposta è in linea con l’appello di Sicindustria Trapani, che ha chiesto un confronto aperto con imprese e operatori del settore. “È necessario un tavolo di confronto con imprenditori, operatori portuali e associazioni di categoria per capire quali lavori siano effettivamente previsti, con quali tempi e quali obiettivi”, ha aggiunto Guaiana.

L’incontro sarà anche l’occasione per avviare un dialogo con la nuova commissaria straordinaria dell’Autorità di Sistema Portuale, la dottoressa Tardino. “Vogliamo proseguire nel percorso di collaborazione già avviato con il precedente commissario, con l’obiettivo di far crescere il porto di Trapani sotto ogni punto di vista. Sarà il momento giusto per conoscere le prossime fasi del progetto ‘waterfront’ e capire quali benefici concreti potranno arrivare alla città”, ha concluso Guaiana.



