Se ne sono andati
Marsala, addio a Salvatore De Vita, fondatore del ristorante - pizzeria di famiglia

Marsala piange la scomparsa di Salvatore De Vita, fondatore e anima storica del ristorante-pizzeria “Famiglia De Vita”, punto di riferimento per generazioni di marsalesi e visitatori.

Uomo generoso, laborioso e profondamente legato alla sua famiglia, De Vita lascia un ricordo indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.
La sua dedizione al lavoro e il suo sorriso accogliente hanno contribuito a rendere il suo locale un luogo di incontro, calore e tradizione per tutta la città.

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e i nipoti, che lo hanno amato profondamente e che in queste ore ne custodiscono con affetto la memoria.

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione, in Contrada Cutusio a Marsala.
I funerali si terranno venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 15:30 presso la Parrocchia San Leonardo Abate in Contrada San Leonardo, Marsala.

La famiglia ringrazia sentitamente quanti vorranno unirsi al dolore e partecipare al rito funebre.

Il servizio funebre è curato da Onoranze Funebri Antonio Ragona & D’Antoni, con sede a Marsala.