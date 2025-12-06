Marsala, addio a Sebastiano Vittorio Benito Monteleone

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Sebastiano Vittorio Benito Monteleone, di 86 anni, nato a Marsala l’11 novembre 1939 e scomparso nella sua città il 4 dicembre 2025.
Uomo di profonda rettitudine e dedizione alla famiglia, Sebastiano lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato per la sua gentilezza, la saggezza e il senso del dovere che hanno sempre accompagnato la sua vita.
La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.
I funerali si terranno sabato 6 dicembre 2025 alle ore 11:00 nella Parrocchia Maria Santissima Immacolata, in Contrada Birgi Vecchi n. 453.
Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale di Marsala.