Marsala, addio a Sebastiano Vittorio Benito Monteleone

06/12/2025 09:24:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Sebastiano Vittorio Benito Monteleone, di 86 anni, nato a Marsala l’11 novembre 1939 e scomparso nella sua città il 4 dicembre 2025.

Uomo di profonda rettitudine e dedizione alla famiglia, Sebastiano lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato per la sua gentilezza, la saggezza e il senso del dovere che hanno sempre accompagnato la sua vita.

La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

I funerali si terranno sabato 6 dicembre 2025 alle ore 11:00 nella Parrocchia Maria Santissima Immacolata, in Contrada Birgi Vecchi n. 453.

Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale di Marsala.