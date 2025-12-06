Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
06/12/2025 09:24:00

Marsala, addio a Sebastiano Vittorio Benito Monteleone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-12-2025/marsala-addio-a-sebastiano-vittorio-benito-monteleone-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Sebastiano Vittorio Benito Monteleone, di 86 anni, nato a Marsala l’11 novembre 1939 e scomparso nella sua città il 4 dicembre 2025.

Uomo di profonda rettitudine e dedizione alla famiglia, Sebastiano lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato per la sua gentilezza, la saggezza e il senso del dovere che hanno sempre accompagnato la sua vita.

La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.
I funerali si terranno sabato 6 dicembre 2025 alle ore 11:00 nella Parrocchia Maria Santissima Immacolata, in Contrada Birgi Vecchi n. 453.
Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale di Marsala.