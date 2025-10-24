Trapani, il caso della condotta contaminata e l'autobotte ... da pagare 

24/10/2025 16:46:00

Da febbraio 2025, le abitazioni di via Federico De Roberto 23, 25 e 27 vivono un disagio quotidiano: la condotta idrica è contaminata e l’acqua per uso domestico manca da mesi. Gli interventi del Comune di Trapani, affidati a una ditta locale, hanno risolto solo parzialmente il problema: alcune famiglie hanno riottenuto l’acqua, altre no.

Per sopperire alla carenza, era stato attivato il servizio di autobotte gestito dalla ditta Oasi, ma il rifornimento è stato sospeso per chi non era in regola con i pagamenti delle imposte sul servizio idrico. Oggi, però, anche residenti in regola si ritrovano nuovamente senza acqua, costretti a sostenere spese settimanali per un servizio che dovrebbe essere garantito dall’ente pubblico.

“È una situazione insostenibile – denuncia Tommaso Galbano, amministratore unico dei tre condomini – Pensionati e famiglie già in difficoltà economica si trovano abbandonati. Nonostante abbiano sempre pagato le imposte, devono spendere soldi propri solo per avere acqua per lavarsi, cucinare e svolgere le attività quotidiane. Serve un intervento immediato.”







