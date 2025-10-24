24 Ottobre: Putin e le sanzioni Usa, Trump vuole andare a Gaza, si litiga sulla manovra

24/10/2025 07:03:00

E' il 24 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Per Putin le sanzioni Usa sono un atto ostile che però non piegheranno Mosca. Secca la replica di Trump: «Mi fa piacere che la pensi così. Ne riparliamo tra sei mesi»

• Dopo l’India, anche Cina e Ue riducono gli acquisti di petrolio russo. Queste misure non faranno crollare l’economia di guerra di Mosca ma dovrebbero metterla in difficoltà

• Al Consiglio Ue (tra i no di Orbán e i dubbi di Meloni) nessun accordo sull’Ucraina, né sugli asset russi né sulle armi

• Trump ha ribadito la contrarietà all’annessione israeliana della Cisgiordania, e poche ore dopo Netanyahu ha fermato il disegno di legge

• Trump sta pensando di andare a Gaza e sta valutando il rilascio Barghouti

• I ministri se la sono presa con la capa della Regioneria Perrotta per le modifiche alla manovra su affitti brevi, banche, fondi al cinema (e Salvini e Tajani hanno litigato per la metro C di Roma)



• La rottamazione quinquies non è un buon affare: farà perdere alle casse dello Stato 778 milioni di euro da qui al 2036

• La legge di bilancio prevede, tra le altre cose, che i salvataggi in mare vengano pagati dai responsabili, controlli sulla 104, nessun supplente esterno nelle scuole per assenze di meno di 10 giorni

• Salvini avrebbe capito che Vannacci porta più guai che voti: «Con questo profilo che ci sta dando il generale non si iscrive più nessuno al partito»

• Il garante alla privacy ha inflitto una multa da 150 mila euro a Report per aver mandato in onda un audio di Gennaro Sangiuliano e moglie fornito da Maria Rosaria Boccia

• Trump ha interrotto i negoziati con il Canada per uno spot pubblicitario in cui Reagan parla male dei dazi

• Eric Adams, sindaco di New York uscente, appoggerà la candidatura dell’ex rivale Andrew Cuomo (i due hanno ricucito i rapporti durante una partita dei Knicks). Ma Mamdani è al 43 per cento, Cuomo al 29. Tutti e tre fanno parte del partito democratico

• L’amministrazione Trump sta quadruplicando le importazioni di carne argentina per abbassarne i prezzi nei supermercati

• Trump ha demolito l’ala Est della Casa Bianca per far posto alla nuova sala da ballo da 300 milioni di dollari. Distrutto anche il giardino voluto da Jackie Kennedy

• Carlo e Camilla hanno pregato con il Papa nella cappella Sistina

• A Collegno un imprenditore di 39 anni con tre figli è stato accoltellato a morte da un uomo incappucciato

• A Bologna per sfrattare due famiglie con bambini (una disabile) si è arrivati a sfondarne il muro di casa

• Il Consiglio Ue di ieri ha deciso di ritardare l’entrata in funzione di diverse norme per la transizione ecologica

• Airbus, Leonardo e Thales hanno raggiunto un accordo per creare il gruppo europeo per lo spazio, che sfiderà Starlink di Elon Musk

• Amazon vuole dotare i corrieri di smart glasses

• Assalto al bus del Pistoia Basket, l’ultrà Pellecchia in un’intercettazione ammette il lancio del sasso. La gip convalida i 3 arresti in carcere

• Un clamoroso scandalo scommesse scuote la Nba. Tra i 37 arresti, oltre a star del Basket, spuntano anche 13 esponenti della mafia italo-americana, dai Bonanno ai Gambino

• Il regista Francis Ford Coppola è di nuovo sul lastrico. Dopo il flop di Megalopolis è stato costretto a mettere all’asta la sua collezione di orologi

• In Irlanda è stato assolto il soldato F., accusato di aver ucciso due civili disarmati nella strage del Bloody Sunday

• Decarlos Brown Jr., il clochard americano che uccise negli Usa la rifugiata ucraina Iryna Zarutska, rischia l’ergastolo

• Altro furto in un museo in Francia. Domenica è stato rubato dal museo di Langers il tesoro di Diderot

• L’azienda che ha prodotto il montacarichi usato dai ladri del Louvre ha fatto uno spot in cui si dice: «Anche i professionisti del crimine scelgono i dispositivi migliori»

• Alessia Pifferi, in carcere per aver lasciato la figlia morire di stenti, si sarebbe innamorata della sua compagna di cella. Dice di volerla sposare

• Sospeso il processo Regeni. La corte d’Assise di Roma ha inviato gli atti alla Consulta per la difesa degli 007 egiziani

• Per le torture al carcere Beccaria sui detenuti minorenni sono indagati anche i due cappellani don Gino Rigoldi e di don Claudio Burgio perché «non potevano non sapere»

• Suor Anselmina Karimi, 65 anni, per vent’anni direttrice dell’orfanotrofio di Nkabune in Kenya, sarebbe stata uccisa da una consorella

• Un trevigiano in vacanza all’Oktoberfest ha toccato la coscia di una cameriera e ora rischia 15 anni di prigione

• In Europa League, la Roma sconfitta dal Viktoria Plzen (2 a 1) e il Bologna vittorioso sull’Ue Steaua (2 a 1). In Conference la Fiorentina vittoriosa 3 a 0 sul Rapid

• Leo Messi, 38 anni, ha rinnovato con l’Inter Miami di Beckham per altri tre

• A Vienna passano ai quarti Sinner, Berrettini, Musetti. Fuori Arnaldi e Cobolli, che ha perso il derby azzurro a testa alta

• A Guangzhou Elena Cocciaretto ha battuto Xiyu Wang. Oggi nei Quarti affronterà Ann Li

• I Masters 1000, quelli che un tempo si chiamavano i Supernove, diventano dieci: dal 2028 si aggiunge l’Arabia Saudita

• Il prossimo Tour de France partirà da Barcellona. Prima di arrivare agli Champs-Élysées, i ciclisti saliranno due volte sull’Alpe d’Huez

• Sono morti il musicista Dave Ball (66 anni), il patron di Golden Lady Nerino Grassi (94), l’ex ministro Franco Reviglio (90), il filosofo Alain Roger (88), il colonnello franchista Antonio Tejero (93)



Titoli

Corriere della Sera: Sanzioni, Putin gela Trump

la Repubblica: Tra Putin e Trump / la guerra del petrolio

La Stampa: Crosetto: «Prepariamoci / anche a difendere l’Italia»

Il Sole 24 Ore: Stop al petrolio russo, volano i prezzi / L’Ue rilancia su difesa e sanzioni a Mosca

Avvenire: Soccorrere è Vangelo

Il Messaggero: Cina, la guerra sul petrolio

Il Giornale: Colpo al modello Ranucci / Multa di 150mila euro

Leggo: Usa e Ue, tenaglia su Mosca

Qn: Petrolio, scontro Putin-Trump

Il Fatto: Solidarietà a Ranucci: / 150 mila euro di multa

Libero: Salvini a tutto campo

La Verità: Pregliasco confessa: «Pagato da Big Pharma»

Il Mattino: Al centro del nuovo mondo

il Quotidiano del Sud: Usa e Ue accerchiano Mosca

il manifesto: Scoppio / ritardato

Domani: L’ira di Putin per le sanzioni / Usa «Atto ostile, non ci piegheremo»



