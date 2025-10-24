Sezioni
Cronaca
24/10/2025 14:22:00

Controlli della polizia municipale a Mazara, auto vanno in giro con la stessa targa prova

La Polizia Municipale di Mazara del Vallo a seguito di un'attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Stradale e coordinata dal Comandante Menfi, ha accertato la circolazione contemporanea di due veicoli con lo stesso numero di targa prova. Dall'esito dell'attività di indagine è emerso che una delle due targhe prova era stata clonata e contraffatta per estendere i benefici connessi ad un altro veicolo. La Polizia Municipale ha sequestrato la targa prova contraffatta ed il secondo mezzo sul quale era stata indebitamente collocata. Denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione e per ogni altro reato ipotizzabile dal fatto appurato, il presunto autore della contraffazione, peraltro titolare della targa prova regolarmente autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Proseguono i controlli per la sicurezza e la regolarità della circolazione veicolare, anche con l'ausilio dei sistemi di videocamere ed il nuovo sistema "Captur" di rilevazione in tempo reale di violazioni al codice della strada montato su mezzi della Pm.









