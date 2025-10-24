Marsala, maxi rissa davanti al supermercato "Paghi Poco" di via Salemi

24/10/2025 19:35:00

Momenti di tensione questo pomeriggio a Marsala, in via Salemi, davanti al supermercato “Paghi Poco”. Nel parcheggio dell’attività commerciale si è scatenata una violenta rissa che ha coinvolto una decina di persone.

Alcuni dei partecipanti avrebbero impugnato bastoni e altri oggetti contundenti. Una persona, in particolare, avrebbe riportato ferite più serie.

I residenti e i clienti del supermercato, spaventati dalla scena, hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri, ai quali si sono poi aggiunti i rinforzi per riportare la calma, poiché la lite — inizialmente sedata — sarebbe ripresa poco dopo.



