Cronaca
24/10/2025 19:35:00

Marsala, maxi rissa davanti al supermercato "Paghi Poco" di via Salemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/marsala-maxi-rissa-davanti-al-supermercato-paghi-poco-di-via-salemi-450.jpg

Momenti di tensione questo pomeriggio a Marsala, in via Salemi, davanti al supermercato “Paghi Poco”. Nel parcheggio dell’attività commerciale si è scatenata una violenta rissa che ha coinvolto una decina di persone.

 

Alcuni dei partecipanti avrebbero impugnato bastoni e altri oggetti contundenti. Una persona, in particolare, avrebbe riportato ferite più serie.

 

I residenti e i clienti del supermercato, spaventati dalla scena, hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri, ai quali si sono poi aggiunti i rinforzi per riportare la calma, poiché la lite — inizialmente sedata — sarebbe ripresa poco dopo.









