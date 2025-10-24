Sezioni
Native

24/10/2025 09:30:00

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi promozione 3x2

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2-450.jpg

Tre anni fa apriva a Strasatti, in via Nazionale 355 a Marsala, SuperToys, il negozio di giochi e articoli per l’infanzia nato dall’esperienza ventennale dei titolari. In poco tempo è diventato un punto di riferimento tra Marsala e Mazara del Vallo, grazie all’assortimento ampio, ai prezzi competitivi, all’assistenza rapida anche tramite WhatsApp e al servizio di consegna a domicilio per i prodotti più voluminosi.

Per festeggiare il terzo anniversario arriva una promozione speciale: dal 24 ottobre al 2 novembre sarà attivo il 3x2 su tutta la merce in negozio. Si potranno scegliere tre prodotti senza limiti di spesa e pagarne solo due, con il terzo, quello meno caro, che costerà un solo centesimo.

Gli scaffali sono già pronti per gli ultimi mesi dell’anno con le novità dei marchi più amati: Lego, Chicco, Clementoni, Giochi Preziosi, Barbie, Lisciani, oltre alle bambole Reborn, ai giochi educativi anche con metodo Montessori, alle auto e moto elettriche, alle biciclette dei personaggi preferiti dai bambini, ai giochi da giardino come casette, scivoli, altalene, trampolini, calcetti, canestri e un vasto assortimento di peluche.

Nel reparto infanzia e neonati è attivo uno sconto del 35% su tutta la merce, dai pigiamini alle copertine, dai plaid agli accappatoi, fino a materassi, lenzuola e idee regalo di qualità. SuperToys continua inoltre a sostenere iniziative solidali a favore di associazioni e parrocchie del territorio, grazie anche al contributo dei clienti che in questi anni hanno reso possibile questo percorso di crescita.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, e la domenica dalle 16.00 alle 20.00. Per informazioni o richieste è attivo il servizio clienti WhatsApp al numero 331 786 5974.

Con oltre tremila follower sui social e uno staff affiatato, SuperToys ringrazia tutti i clienti – grandi e piccoli – che continuano a scegliere il “paese dei balocchi” di Strasatti, dove per l’anniversario ogni acquisto vale doppio: tre prodotti al prezzo di due.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









