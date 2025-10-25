Sezioni
Sport

» Calcio
25/10/2025 09:59:00

Calcio: il Marsala 1912 a Partinico per alimentare ambizioni di alta classifica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/1761380835-0-calcio-il-marsala-1912-a-partinico-per-alimentare-ambizioni-di-alta-classifica.jpg

In un pomeriggio che profuma di alta quota, il Marsala 1912 si prepara a lasciare le mura amiche del Nino Lombardo Angotta per una trasferta che può segnare un ulteriore passo avanti nella stagione del Girone A del Campionato di Eccellenza Sicilia. L’avversario è il Partinicaudace, squadra forte, ben organizzata ed anch'essa con ambizioni di alta classifica. Il Marsala, guidato da Filippo Chinnici, ha costruito in questa prima parte di stagione una base che lascia ben sperare, ha disputato sino ad oggi match con ritmo elevato, pressing, organizzazione e segnali concreti di crescita ed anche di solidità quando le trasferte erano complicate; il pareggio esterno contro il Don Carlo Misilmeri testimonia la capacità della squadra di gestire momenti difficili anche lontano da casa. 
L’avversario, il Partinicaudace, non va sottovalutato, giocherà davanti al proprio pubblico ed ha l'urgenza di tornare a conquistare punti classifica visto qualche passaggio a vuoto in questa prima parte di stagione. Per gli azzurri è forte la voglia di rimanere in vetta alla classifica ed ogni punto esterno vale doppio in termini di motivazione per il proseguo del torneo fermo restando che giocare fuori casa significa sempre gestire nervi, cambi di scenario e spazi che non si conoscono a pieno. Il lavoro atletico e tattico messo in pratica in settimana sarà di fondamentale importanza per questa sfida. Bisognerà tenere il pallino del gioco, non concedere spazi e sfruttare bene tutte le opportunità che capiteranno in area avversaria.

Si attende una buona presenza di tifosi lilibetani a testimonianza del legame tra la Città e la squadra. Un apporto che ha già fatto la differenza in alcuni match spingendo capitan Genesio e compagni a risultati positivi, un'onda azzurra che spinge ed incoraggia la squadra, un motore che li accompagna e che ricorda loro di non essere mai soli in campo. Oggi la trasferta di Partinico non sarà una semplice tappa, sarà un banco di prova ed un’opportunità. Se la squadra saprà confermarsi nei propri punti di forza ed i tifosi trasmetteranno la loro energia alla squadra, allora quel viaggio potrà valere molto di più di un semplice impegno in calendario. Match con inizio alle 15.30 visibile sul canale youtube marsalachannel. Di seguito l'intervista prepartita di marsalachannel a Mister Filippo Chinnici:









