Calcio: il Marsala 1912 non va oltre il pareggio contro il Partinicaudace

25/10/2025 17:42:00

Si è chiuso da pochi minuti, in campo neutro a Terrasini, l'anticipo della settima giornata di Eccellenza tra il Partinicaudace ed il Marsala 1912, due squadre che guardano dall'alto la classifica e che alla vigilia della tenzone ambivano a punti pesanti per dare slancio alla propria stagione. Il risultato finale di 0-0 è la conseguenza di un sostanziale equilibrio in campo che ha rispettato il risultato ed il gioco espresso dalle due squadre. E' stata una partita con diversi spunti che però non hanno consentito lo sblocco del risultato, ed anche la divisione di un tempo per parte alle due squadre è la giusta conseguenza di ciò che si è visto in campo. E' un punto che vale comunque la testa solitaria della classifica per gli uomini di Mister Filippo Chinnici in attesa delle sfide domenicali che sanciranno la nuova classifica di giornata con il Licata potenzialmente a +4 se vince contro il San Giorgio Piana e se gli viene tramutato in vittoria il ricorso pendente. Un pareggio che rimanda la vittoria per il Marsala e la conquista dei tre punti al prossimo match casalingo del 2 novembre contro l'Accademia Trapani, match che diviene obbligatorio vincere anche se nel mezzo vi è ancora una gara da giocare ma in Coppa Italia, sempre al Nino Lombardo Angotta, contro il Castellammare, il ritorno del secondo turno che si giocherà mercoledì prossimo 29 ottobre. La vincente del confronto incontrerà proprio con il Partinicaudace. Magari con un Marsala vincente sulla distanza dei due match e con una qualificazione da conquistare obbligatoriamente, il sodalizio caro al Presidente Casa giocherà una partita più brillante di quella odierna. Bella la cornice di pubblico odierna con i tifosi lilibetani giunti, come sempre, in tanti all'appuntamento per una sfida in trasferta della propria squadra che li ha salutati al termine del match: voto 10. Credit: foto Canale2Tp.



