25/10/2025 08:38:00

“Aiutateci a trovarla”. Piera Maggio pubblica la nuova foto di Denise: “Così sarebbe oggi, a 25 anni”

«Aiutateci a trovarla». È l’appello accorato di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, che a pochi giorni dal suo compleanno — 26 ottobre, giorno in cui compirebbe 25 anni — torna a chiedere al mondo di non dimenticare.

Sui suoi canali ufficiali, Piera Maggio ha diffuso una nuova immagine di simulazione (“age progression”) che mostra come potrebbe apparire oggi Denise.

«Questo ‘Age Progression’ — spiega — è stato realizzato da una professionista americana esperta del settore, che ha elaborato l’immagine di Denise con l’ausilio delle foto dei genitori e delle corrette analisi tecniche».

Nel suo messaggio, firmato insieme al padre biologico Pietro Pulizzi, Piera Maggio chiede di condividere in massa l’immagine, «non con copia e incolla», ma attraverso i profili e le pagine ufficiali che da sempre seguono il caso, per farla arrivare anche all’estero.

«Diamo a Denise la possibilità di ritrovare la strada di casa e di riabbracciare i suoi veri genitori», scrive la mamma.

L’ultimo capitolo giudiziario della vicenda risale a dicembre 2021, quando il gip di Marsala ha archiviato l’inchiesta sulla scomparsa della bambina. Ma, ventuno anni dopo quel tragico primo settembre del 2004, Piera Maggio non smette di cercare Denise, né di credere che un giorno potrà riabbracciarla.



