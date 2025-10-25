Trapani, oggi niente acqua in centro storico

Ancora disagi per i cittadini di Trapani, costretti a fare i conti con una nuova interruzione dell’acqua. Il sindaco Giacomo Tranchida ha infatti annunciato che oggi sarà sospesa la distribuzione idrica nel centro storico, a causa di un grave danno alla condotta comunale di Bresciana provocato da lavori di Siciliacque.
L’erogazione d’acqua d’emergenza, limitata a 80 litri al secondo provenienti da San Giovannello tramite la condotta di Montescuro, è del tutto insufficiente a riempire i serbatoi cittadini e garantire il servizio.
“Sarà necessario accumulare acqua – spiega Tranchida – così da poter assicurare una distribuzione regolare nella mattinata di domenica”.
Il Comune si scusa per i disagi, attribuiti a “danni causati da terzi”, e invita la popolazione ad adottare precauzioni nei consumi in vista dello stop temporaneo.
La distribuzione ordinaria tornerà alla normalità non appena Siciliacque completerà la riparazione della condotta danneggiata.