Trapani, oggi niente acqua in centro storico

Trapani, il caso della condotta contaminata e l'autobotte ... da pagare

Da febbraio 2025, le abitazioni di via Federico De Roberto 23, 25 e 27 vivono un disagio quotidiano: la condotta idrica è contaminata e l’acqua per uso domestico manca da mesi. Gli interventi del Comune di Trapani, affidati a una ditta...