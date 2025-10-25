Sezioni
Sport

» Pallamano
25/10/2025 07:00:00

Che sfida per l'Handball Erice: a Salerno tra primato ed orgolio

L'Handball Erice alla prima supersfida della stagione. Le Arpie questo pomeriggio alle 18 saranno ospiti di Salerno per la sesta giornata del girone di andata, la squadra che qualche mese addietro strappò lo scudetto alle ericine e con cui adesso condivide la testa della classifica nel campionato di serie A1 di pallamano femminile.

E' un big match che vale la vetta solitaria della classifica e per le siciliane è l’occasione di confermare l’imbattibilità stagionale. Dopo la Supercoppa conquistata lo scorso agosto al Pala Cardella, Erice vuole ribadire la propria candidatura al titolo proprio sul campo della rivale storica.

Tra i pali spicca il nuovo arrivo Ivana Kapitanović, portiere croato di esperienza internazionale che ha già dato solidità alla retroguardia. In attacco, le ex Salerno Iacovello, Manojlovic e Martinez Bizzotto conoscono perfettamente l’ambiente e rappresentano un’arma in più. La voce del capitano Martina Iacovello, capitano e portiere, carica le compagne.

«Siamo preparate e determinate - afferma -. La pausa Nazionali ci ha permesso di lavorare intensamente su fisico e tattica. Questa è la partita più importante del campionato: vogliamo i due punti per ripetere la Supercoppa di agosto. Giocare a Salerno è durissimo, soprattutto mentalmente. Ricordiamo bene la finale di maggio, per questo curiamo ogni dettaglio psicologico. Sarà una battaglia, ma siamo pronte».









