Politica
25/10/2025 12:00:00

Sicurezza, Bevilacqua (M5S): "I cittadini chiedono presenza dello Stato, non propaganda"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/sicurezza-bevilacqua-m5s-i-cittadini-chiedono-presenza-dello-stato-non-propaganda-450.jpg

«Ministro, lei può anche esporre tante belle parole sulle politiche del governo per la sicurezza e per l’incremento degli organici delle forze di Polizia, ma i fatti la smentiscono». Così la senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua, nel corso del Question time al Senato, si è rivolta al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, criticando la gestione del governo in tema di sicurezza pubblica.

 

Bevilacqua ha definito «insufficiente» la promessa dell’esecutivo di inviare 24 agenti in più a Palermo, «una misura che equivale a voler svuotare il mare con il cucchiaino».
La senatrice ha ricordato che, secondo i dati del Viminale, «le nuove assunzioni nelle forze dell’ordine non riescono nemmeno a compensare i pensionamenti» e che «il buco negli organici è aumentato nel 2024 rispetto al 2023». Bevilacqua ha quindi invitato il ministro a chiedere al collega Giorgetti di «spostare una parte dei 23 miliardi destinati alle armi per rafforzare veramente la sicurezza dei cittadini».
 

Secondo la senatrice, la relazione annuale del ministero dell’Interno e il primo Rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa” evidenziano un aumento dei reati, in particolare della criminalità di strada e della violenza di genere, oltre a una crescente percezione di insicurezza tra i cittadini.

«Il vostro dovere – ha concluso – è rispondere alle richieste dei cittadini che vogliono una presenza vera, non propagandistica ma strutturale, dello Stato accanto a loro, e non solo a parole».









