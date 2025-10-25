Sezioni
25/10/2025 11:00:00

La Gaspare Mirrione Spa seleziona consulenti per Trapani, Castelvetrano, Palermo e...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/la-gaspare-mirrione-spa-seleziona-consulenti-per-trapani-castelvetrano-palermo-e-450.jpg

Gaspare Mirrione S.p.A., azienda leader nella realizzazione di strutture e costruzioni in legno e nella produzione di arredi indoor e outdoor, amplia il proprio organico e ricerca Consulenti Tecnico-Commerciali per le aree di Trapani, Castelvetrano, Palermo e Acireale.

 

La selezione è rivolta a Geometri, Architetti, Interior Designer e Ingegneri Civili interessati a intraprendere un percorso stabile in ambito commerciale e progettuale, all’interno di un contesto dinamico e in continua crescita.

 

Le principali attività previste:

  • Sviluppo di soluzioni progettuali e disegni tecnici; Redazione di preventivi e gestione di sopralluoghi; Trattative commerciali e affiancamento al cliente durante le fasi di progettazione e realizzazione.

 

Requisiti richiesti:

  • Diploma o laurea a indirizzo tecnico (Geometra, Architettura, Design o Ingegneria Civile);
  • Buona conoscenza di strumenti digitali e software di disegno tecnico;
  • Spiccata attitudine alla vendita e capacità relazionali;
  • Residenza o disponibilità a spostarsi nelle aree operative indicate;
  • Patente B.

 

L’azienda offre un contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato, un percorso di formazione continua e crescita professionale in un ambiente innovativo e motivante.

Chi desidera entrare a far parte di una realtà solida e in espansione può inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail:  lavoraconnoi.mirrione@gmail.com









