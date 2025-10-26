Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

26/10/2025 09:30:00

Tre riconoscimenti di prestigio per Cantine Paolini nella guida The WineHunter Award 2025, risultato del meticoloso lavoro delle 14 commissioni d'assaggio coordinate da Helmuth Köcher. La cantina cooperativa di Marsala si è distinta con un Award Gold e due Award Rosso, confermandosi tra le eccellenze dell'enologia siciliana.



Il riconoscimento più importante è andato all'Etta Focu Terre Siciliane IGT 2022, che ha conquistato il prestigioso WineHunter Award Gold, assegnato ai vini che raggiungono un punteggio compreso tra 93 e 94,99 punti su 100. Un risultato che certifica l'alta qualità di questa etichetta e la capacità della cantina di interpretare al meglio il territorio siciliano.



A completare il trittico di successi, due WineHunter Award Rosso (riservati ai vini con punteggio tra 90 e 92,99 punti): il Baronazzo Amafi Terre Siciliane IGP 2018 e il Di Siu Terre Siciliane IGT 2024. Quest'ultimo rappresenta una delle annate più recenti premiate, testimoniando la continuità qualitativa della produzione.



Il WineHunter Award rappresenta uno dei riconoscimenti più ambiti nel panorama enologico internazionale. Per l'edizione 2025, sono stati degustati oltre 8.000 vini, di cui 4.392 hanno ottenuto un premio. La selezione è affidata a commissioni composte da esperti del settore, sommelier, giornalisti e appassionati, che valutano i vini secondo i criteri stabiliti dall'Unione Internazionale degli Enologi e dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino.



I vini premiati saranno protagonisti alla 34ª edizione del Merano WineFestival, in programma dal 7 all'11 novembre 2025, dove verrà svelata anche la lista dei vini che otterranno il massimo riconoscimento, il WineHunter Award Platinum, riservato alle etichette con punteggio superiore a 95.



Fondata nel 1964 a Marsala, Cantine Paolini conta oggi oltre 1.000 soci che coltivano circa 3.000 ettari di vigneti tra Marsala, Trapani, Salemi e Mazara del Vallo. Il nome deriva dalla contrada Paolini, dove l'ordine monastico Paolotti coltivava vigne già dal '500.



La cooperativa ha fatto della sostenibilità il proprio punto di forza, applicando i principi dell'agricoltura biologica e valorizzando le peculiarità dei diversi terroir: dalle vigne di mare, dove il microclima salino previene le muffe, alle vigne di valle ricche di humus e calcio.



"Questi riconoscimenti premiano anni di impegno nella ricerca della qualità e il rispetto per il territorio", commentano dalla cantina. I tre vini premiati rappresentano l'ampia gamma produttiva che spazia dalle varietà autoctone siciliane ai vitigni internazionali.

I vini premiati saranno presentati al Merano WineFestival dal 7 all'11 novembre 2025.



Per maggiori informazioni: https://www.cantinepaolini.it/



