26/10/2025 14:00:00

Oggi Denise Pipitone compie 25 anni.

La bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, all’età di appena quattro anni, resta nel cuore di un’intera comunità dopo oltre vent’anni di mistero, dolore e domande senza risposta.

Il padre biologico, Pietro Pulizzi, ha affidato a Facebook un messaggio pieno di commozione:

«Denise, amore mio, oggi è il tuo compleanno e il mio cuore è pieno di nostalgia e di amore per te. Anche se sono passati 21 anni senza averti al mio fianco, ogni giorno è stato un’eternità senza la tua presenza. Spero che tu sia felice e che la tua vita sia piena di luce e di gioia. Ti voglio bene, papà Pietro».

Un altro messaggio, firmato congiuntamente dalla mamma Piera Maggio e Pietro Pulizzi, ribadisce la speranza che non si è mai spenta:

«Denise, ci manchi tantissimo. Ovunque tu sia, sappi che la tua famiglia ti ama con tutto il cuore e non smetteremo mai di cercarti. La nostra forte speranza è di poterti riabbracciare presto».

In questi giorni è stato diffuso anche l’ultimo age progression — l’elaborazione grafica che mostra come potrebbe apparire oggi Denise — realizzato per aiutare le ricerche.

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha ricordato la ricorrenza con un messaggio alla città:

«Strappata all’affetto dei suoi cari quando aveva solo 4 anni in una calda giornata di settembre, Denise Pipitone compie oggi 25 anni. Il primo settembre, giorno del rapimento, e il 26 ottobre, giorno del compleanno, riportano alla memoria un dramma che resta vivo nei suoi genitori e in tutti noi. Con loro condividiamo il sogno di poterla riabbracciare e la speranza che, ignara di quanto accaduto, viva una vita serena in qualche parte del mondo».



