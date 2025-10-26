Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Cercando Denise
26/10/2025 14:00:00

Oggi Denise Pipitone compie 25 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/oggi-denise-pipitone-compie-25-anni-450.jpg

Oggi Denise Pipitone compie 25 anni.
La bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, all’età di appena quattro anni, resta nel cuore di un’intera comunità  dopo oltre vent’anni di mistero, dolore e domande senza risposta.

Il padre biologico, Pietro Pulizzi, ha affidato a Facebook un messaggio pieno di commozione:

«Denise, amore mio, oggi è il tuo compleanno e il mio cuore è pieno di nostalgia e di amore per te. Anche se sono passati 21 anni senza averti al mio fianco, ogni giorno è stato un’eternità senza la tua presenza. Spero che tu sia felice e che la tua vita sia piena di luce e di gioia. Ti voglio bene, papà Pietro».

 

Un altro messaggio, firmato congiuntamente dalla mamma Piera Maggio e Pietro Pulizzi, ribadisce la speranza che non si è mai spenta:

«Denise, ci manchi tantissimo. Ovunque tu sia, sappi che la tua famiglia ti ama con tutto il cuore e non smetteremo mai di cercarti. La nostra forte speranza è di poterti riabbracciare presto».

In questi giorni è stato diffuso anche l’ultimo age progression — l’elaborazione grafica che mostra come potrebbe apparire oggi Denise — realizzato per aiutare le ricerche.

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha ricordato la ricorrenza con un messaggio alla città:

«Strappata all’affetto dei suoi cari quando aveva solo 4 anni in una calda giornata di settembre, Denise Pipitone compie oggi 25 anni. Il primo settembre, giorno del rapimento, e il 26 ottobre, giorno del compleanno, riportano alla memoria un dramma che resta vivo nei suoi genitori e in tutti noi. Con loro condividiamo il sogno di poterla riabbracciare e la speranza che, ignara di quanto accaduto, viva una vita serena in qualche parte del mondo».



Cercando Denise | 2025-10-26 14:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/oggi-denise-pipitone-compie-25-anni-250.jpg

Oggi Denise Pipitone compie 25 anni

Oggi Denise Pipitone compie 25 anni.La bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, all’età di appena quattro anni, resta nel cuore di un’intera comunità  dopo oltre vent’anni di mistero,...







Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?