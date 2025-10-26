Trapani. Domani i funerali del piccolo Alessandro. Avviata una raccolta fondi

26/10/2025 16:12:00

Saranno celebrati domani pomeriggio, Lunedì 27 ottobre, alle ore 15.30, nella Cattedrale “San Lorenzo” a Trapani, i funerali di Alessandro, il bambino di dieci anni morto ieri dopo la tragica caduta dal balcone della sua abitazione in via Pantelleria a Trapani.

A presiedere la funzione sarà il vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli, che guiderà la comunità nel momento di preghiera e di commiato.

Intanto diverse associazioni del territorio hanno deciso di unire le forze per avviare una raccolta fondi solidale in favore dei genitori del bambino, colpiti da un dolore immenso.

L’obiettivo è offrire un aiuto concreto e un segno di vicinanza a una famiglia che in questi giorni ha commosso l’intera città.

Per garantire trasparenza e correttezza, la gestione delle donazioni è stata affidata a Live Charity ETS, che raccoglierà le somme versate e, al termine della campagna, le destinerà direttamente alla famiglia di Alessandro tramite bonifico.

“Ogni piccolo contributo può fare la differenza – scrivono le associazioni promotrici – e siamo certi che, unendo le forze, riusciremo a dare ad Alessandro e ai suoi cari il supporto che meritano. Partecipate e diffondete il messaggio, perché la solidarietà è il modo più forte per trasformare il dolore in speranza”.

Chiunque voglia partecipare può farlo con una donazione al seguente IBAN:

ASSOCIAZIONE LIVE CHARITY ETS

IBAN: IT 62 R 03015 03200 00 000 333 51 41

Causale: DONAZIONE per Alessandro

Tra le realtà che hanno già aderito ci sono Anfass, Aba Insieme, Aquarius Nuoto, Scuola “Pertini”, Tma Maietta, Aps 5 A tutto tondo, Sipgi, Progetto per il Dopo di Noi, Solidalmente, Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, SOS Autismo, Big Bang, Fondazione Auxilium, Uisp, Centro clinico Hygieia, Ericina Volley, Sportivamente, Unici Insieme, Rotary Club Trapani Birgi Mozia, Cooperativa “Voglia di Vivere” e la palestra ET Club.



