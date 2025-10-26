Sezioni
Sport

» Pallamano
26/10/2025 10:00:00

Pallamano A1: Erice vince a Salerno ed è vetta alla classifica - Il punto della situazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/pallamano-a1-erice-vince-a-salerno-ed-e-vetta-alla-classifica-il-punto-della-situazione-450.jpg

La sesta giornata rivoluziona la classifica: le siciliane vincono lo scontro diretto con le campionesse d'Italia, mentre il Brixen Südtirol tiene il passo a Leno. In zona playoff bene Cassano Magnago e Teramo, prima gioia per Nuoro. La sesta giornata della Serie A1 di pallamano femminile ha ridefinito la mappa del campionato, consegnando un nuovo assetto al vertice della classifica. L'AC Life Style Erice si è resa protagonista del colpo di giornata, espugnando il Pala Palumbo e superando la Jomi Salerno con il risultato finale di 21-24 (p.t. 11-13) nello scontro diretto che aveva il sapore di un remake delle recenti finali nazionali.Con questa vittoria cruciale, le "Arpie" ericine non solo hanno inflitto un duro colpo alle campionesse d'Italia, ma le hanno anche staccate in graduatoria, issandosi al primo posto in coabitazione con il Brixen Südtirol. La gara ha visto le salernitane partire forte, salvo poi subire la rimonta di Erice che, con un primo tempo in crescendo, ha saputo mantenere il vantaggio e resistere al ritorno di Salerno nella ripresa, trovando i gol decisivi per chiudere il match sul +3. In evidenza Cabral Barbosa con 8 reti e Pessoa con 5.

A tenere il passo delle siciliane è stata la formazione altoatesina del Brixen Südtirol, che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio in trasferta sul campo di Leno. Il 32-34 finale (p.t. 19-15) ha premiato la tenacia delle brissinesi, capaci di rimontare un significativo svantaggio maturato all'intervallo e di chiudere il match con un parziale finale che ha garantito i due punti e il mantenimento della vetta a quota 12. Nelle posizioni immediatamente successive, si consolida la candidatura ai piani alti del Cassano Magnago, corsaro in Trentino con un netto 24-37 ai danni del Mezzocorona, in una gara mai in discussione che vale il terzo posto (a pari merito con Salerno) per le lombarde. Punti importanti in chiave playoff arrivano anche dalla vittoria esterna della Sirio Toyota Teramo, che ha superato la Casalgrande Padana per 32-34 al Pala Keope. Bene anche il Cellini Padova, che si aggiudica il derby veneto contro l'Alì-Best Espresso Mestrino per 22-24, grazie a un decisivo break nei minuti finali. Da segnalare, infine, l'importante sblocco in zona salvezza per la Germancar Nuoro, che conquista la prima vittoria stagionale battendo 37-29 la Securfox Ariosto Ferrara in un match che ha visto i sardi prendere il largo nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato.

Questa la classifica al termine del sesto turno di campionato:

1.AC Life Style Erice 12

2.Brixen Südtirol 12

3.Jomi Salerno 10

4.Cassano Magnago 10

5.Sirio Toyota Teramo 8

6.Leno 6

7.Cellini Padova 5

8.Casalgrande Padana 4

9.Germancar Nuoro 3

10.Alì-Best Espresso Mestrino 2

11.Mezzocorona 0

12.Securfox Ariosto Ferrara 0



