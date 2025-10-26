Sezioni
Cronaca

» Sanità
26/10/2025 22:12:00

Mazara, il ruolo del Medico di Famiglia e del Farmacista nella prevenzione oncologica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/mazara-il-ruolo-del-medico-di-famiglia-e-del-farmacista-nella-prevenzione-oncologica-450.jpg

Il 30 ottobre 2025 presso la sala congressi del Mahara hotel di Mazara del Vallo, alle ore 9 si svolgerà la prima edizione di M.A.R.E (Mazara per la ricerca e l’evoluzione) Mediterranean Congress.

La prevenzione oncologica rappresenta oggi uno dei pilastri fondamentali della sanità pubblica. Per approfondire il contributo sinergico tra Medici di Medicina Generale e Farmacisti, la Società Scientifica 3S organizza il congresso dal titolo “Il ruolo del Medico di Famiglia e del Farmacista nella prevenzione oncologica”.

L’evento vedrà la partecipazione delle più autorevoli figure professionali e istituzionali in ambito sanitario della provincia di Trapani e non solo: medici, farmacisti, esperti in oncologia, rappresentanti di enti sanitari e istituzioni territoriali.

Un confronto multidisciplinare per valorizzare il ruolo dei professionisti maggiormente vicini ai cittadini nei percorsi di screening, educazione sanitaria e diagnosi precoce.

Il congresso sarà presieduto dal dott. Pietro Fazio, direttore F.F UOC Chirurgia Generale di Mazara Del Vallo. Il responsabile scientifico sarà il Dott. Nicola Falco, dirigente medico Chirurgia Generale di Mazara del Vallo. La direzione generale è affidata al dott. Gianluca Spanò, amministratore delegato della società scientifica 3S.
 









