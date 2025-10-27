Sezioni
Sport

» Basket
27/10/2025 20:55:00

L'annuncio di Antonini: "Dal 15 Dicembre gli Shark non giocheranno a Trapani"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761595182-0-l-annuncio-di-antonini-dal-15-dicembre-gli-shark-non-giocheranno-a-trapani.png

Mi sono rotto il c...”.
Così, con la consueta eleganza, in diretta Facebook, il romano Valerio Antonini, patron della Trapani Shark e leader del partito Futuro, ha annunciato che dal 15 dicembre la squadra non giocherà più a Trapani. Dice di avere “tre opzioni in Sicilia”, ma la sua nuova fuga somiglia più a un atto di nervosismo che a una reale strategia. Anche perché nessun Comune può concedere gratuitamente un impianto pubblico — come vorrebbe lui — senza passare da un bando e senza rispettare la legge.

Intanto la notizia ha fatto infuriare gli abbonati, che avevano già pagato per seguire la stagione al Palasport di Trapani e si sentono presi in giro. 

 

La vicenda è però entrata in una nuova fase. Come ha dichiarato oggi a Tp24 il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, alla fine della scorsa settimana, venerdì, a Palazzo D’Alì è stato consegnato il tanto atteso parere “pro veritate” redatto dagli avvocati Harald Bonura e Giuliano Fonderico, del Foro di Roma, esperti di diritto societario.
Il documento — che secondo quanto trapela dà ragione al Comune di Trapani — è stato secretato dal segretario generale Giovanni Panepinto per consentire agli uffici di completare gli approfondimenti tecnici e adottare i provvedimenti conseguenti.

Da quanto si è saputo, il parere confermerebbe che la convenzione firmata nel 2023 non è più valida, perché sottoscritta da una società sportiva dilettantistica (Ssd) e non da una Srl, come la Shark è diventata dopo la promozione in Serie A. La norma di riferimento, l’articolo 5 del decreto 38/2021, vale solo per le società senza fini di lucro e non per quelle professionistiche.


Il resto, tra minacce, ultimatum e show social, somiglia sempre più a un reality politico-sportivo che ha poco a che vedere con lo sport e molto con la vanità del suo protagonista.

 









