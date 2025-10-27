Serie C Femminile: domenica amara per la Virtus Marsala che subiscono sei reti in Campania

27/10/2025 12:00:00

Domenica amara, ma non priva di un guizzo d'orgoglio e di pura emozione, per la Virtus Femminile Marsala.

Le azzurre di mister Valeria Anteri sono state travolte con un pesante 6-1 sul campo “Alberto Vallefuoco” di Mugnano di Napoli dal Villaricca Calcio. La gara, valida per la 3ª giornata del Campionato Nazionale di Serie C Femminile, si sapeva essere difficile data la maggiore esperienza delle padrone di casa campane. Il passivo è stato sin da subito "troppo pesante": la doppietta lampo di Turco (18’ e 20’ pt), seguita dalle marcature di Orsi, Olivieri, Avallone e Parretta, ha certificato la superiorità del Villaricca.

Eppure, nonostante la valanga di reti subite, l'emozione pura è arrivata nella ripresa. Le ragazze marsalesi hanno saputo reagire con un bellissimo e inatteso lampo di genio. Al 28’ st, in un momento di grande sconforto, il portiere Sara Barbara (P) si è trasformata in bomber, siglando la rete della bandiera, il gol dell’orgoglio, con un calcio di punizione dalla distanza, direttamente da centrocampo. La squadra è ora chiamata a voltare pagina in fretta per il prossimo e cruciale appuntamento. Le azzurre ospiteranno il Lecce Women domenica 9 novembre alle ore 11:30 al municipale “Nino Lombardo Angotta”.



