27 Ottobre: presi due ladri del Louvre, Putin ha un nuovo missile, accorso Usa - Cina 

27/10/2025 07:11:00

E' il 27 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sono stati arrestati due ladri dei gioielli del Louvre, gli altri due sono ancora in fuga (e del bottino ancora nessuna traccia)

• Putin ha presentato lieto il nuovo missile a propulsione nucleare Буревестник, cioè «uccello delle tempeste», praticamente impossibile da fermare

• La Lituania ha chiuso la frontiera con la Bielorussia, dopo che palloni aerostatici hanno violato il suo spazio aereo per la terza notte consecutiva

• Gli Usa hanno piazzato una portaerei a 24 miglia dalle coste del Venezuela, ufficialmente per delle esercitazioni con Trinidad e Tobago

• Gli Usa e la Cina hanno stretto un accordo preliminare che eviterà ulteriori dazi del 100 per cento

• Il governatore democratico della California Gavin Newsom ha detto che sta valutando la candidatura alle presidenziali del 2028

• Il partito di Milei ha vinto le elezioni di metà mandato in Argentina

• Nel piacentino un uomo ha accoltellato il compagno dell’ex fidanzata e poi si è ucciso dandosi fuoco

• In Gallura un pompiere intervenuto sul luogo di un incidente d’auto ha scoperto che la vittima era il figlio di 25 anni

• A Roma un turista giapponese è morto precipitando nel fossato sul retro del Pantheon

• Tra venerdì e ieri in Irpinia ci sono state 11 scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 4. Oggi le scuole ad Avellino e Benevento rimangono chiuse

• In un documento le chiese locali sembrano aprirsi alle comunità Lgbtq+

• Il cardinale Burke ha celebrato una messa in latino in Vaticano, cosa che papa Francesco aveva vietato

• In una gara di Moto3 in Malesia due piloti sono stati coinvolti in un grave incidente. Lo svizzero Noah Dettwiler, 20 anni, è grave

• A Torino è stata annullata una sentenza di appello perché contenente precedenti inesistenti, forse inseriti con l’aiuto dell’Ai

• A Trento aprirà l’11esimo Cpr in Italia

• A Predappio durante la solita commemorazione della marcia fascista su Roma i manifestanti hanno fatto il saluto romano davanti alla cripta di Mussolini

• Maranza minorenni hanno fatto irruzione nel liceo occupato Da Vinci di Genova, hanno danneggiato gli ambienti e hanno disegnato una svastica su un muro

• Un membro del Garante della privacy si era recato nella sede di Fdi poco ore prima di erogare la multa a Report

• Nel carcere di Vercelli – dove non ci sono stanze per l’intimità – una detenuta è rimasta incinta del compagno detenuto

• Giorgia Meloni ha pubblicato sui social una foto abbracciata a un barboncino

• In Turchia il gruppo armato Pkk ha iniziato il ritiro delle sue truppe, che si trasferiranno nel Nord dell’Iraq

• Il gruppo paramilitare Rapid Support Forces ha preso il controllo della città più importante della regione occidentale del Sudan

• Sono state affisse le pubblicazioni del prossimo matrimonio tra Massimo Cacciari, 81, e Chiara Patriarca, 52

• Sinner ha vinto il torneo Atp 500 di Vienna battendo il tedesco Zverev in tre set (3-6, 6-3, 7-5)

• Al Gp del Messico ha vinto Norris, ora è primo in classifica



• Il concorso della Festa del cinema di Roma è stato vinto dal film taiwanese Left-Handed Girl, miglior opera prima Tienimi presente di Alberto Palmiero, Jasmine Trinca migliore attrice per la sua interpretazione della marchesa Casati, prima scambista poi assassinata

• Sono morti l’attore Mauro Di Francesco (74 anni), l’ad di La7 Marco Ghigliani (60), il critico gastronomico Stefano Incerti (52), l’attrice di Lassie June Lockhart (100), l’attore Franco Mari (78), il giornalista sportivo Raffaello Paloscia (97), l’addetta stampa Silvia Signorelli (61), la soprano statunitense Benita Valente (91), l’architetto Giorgio Zenoni (90)



Titoli

Corriere della Sera: Svolta sui dazi / tra Usa e Cina / «C’è l’accordo»

la Repubblica: Accordo / Usa-Cina / sui dazi

La Stampa: Affitti e pensioni / la manovra cambia

Il Sole 24 Ore: Legge di bilancio / Lavoro, le flat tax / spingono contratti / e produttività

Il Messaggero: Sanità pubblica, più cure gratis

Il Giornale: La nuova patacca di «Report»

Leggo: Usa-Cina, segnali di disgelo

Qn: Soia, terre rare (e Tik Tok) / Accordo Usa-Cina sui dazi

Il Fatto: Ucraina, rubati o spariti mezzo / milione di mitra, fucili e pistole

Libero: Toghe in mezza retromarcia

La Verità: C’è l’emergenza maranza / non l’allarme fascismo

Il Mattino: La via della gioia

il Quotidiano del Sud: Telereputazione

Domani: Dazi, terre rare e export di soia / Trump-Xi, l’accordo è più vicino



