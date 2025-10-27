Vibelist, ecco come scoprire Trapani con l'Intelligenza artificiale

27/10/2025 13:00:00

Un nuovo modo di viaggiare, vivere e scoprire le città sta arrivando anche a Trapani. Si chiama Vibeslist ed è una piattaforma che unisce la curiosità umana all’intelligenza artificiale per consigliare solo i luoghi che davvero meritano di essere vissuti. Niente elenchi infiniti o recensioni confuse: Vibeslist promette di trovare in pochi secondi solo i posti autentici – quelli che raccontano una storia, un volto, un’emozione.

Nata nel 2024 tra San Francisco e Roma, Vibeslist è un progetto ideato da Leonardo Zizzamia, Luca Sessa e Jessica Zizzamia. Il suo funzionamento è semplice ma rivoluzionario: ogni giorno l’intelligenza artificiale analizza oltre 100.000 locali in tutta Italia – bar, botteghe, ristoranti, pizzerie – ma ne scarta il 95%, tenendo solo il 5% più autentico. Di questi, vengono create delle “Place Card”, schede che raccontano cosa rende unico ogni luogo: dai piatti simbolo alla storia dei proprietari, fino al momento migliore per andarci.

“Vogliamo restituire personalità e meraviglia alla scoperta delle città”, spiega Leonardo Zizzamia, CEO e co-fondatore. “Preferiamo raccontare le emozioni prima ancora dei luoghi, con consigli che nascono da chi li vive ogni giorno”, aggiunge il giornalista enogastronomico Luca Sessa.

La novità più interessante è la ricerca in chat: basta scrivere all’AI di Vibeslist come si farebbe con un amico – “voglio un posto romantico per cena”, “dove vanno i trapanesi per l’aperitivo”, “un locale autentico sul mare” – e in meno di un secondo si ottiene una mappa con 3-5 luoghi su misura, ognuno con la sua storia e la sua atmosfera. Più si conversa con l’AI, più lei impara a conoscere gusti e preferenze personali.

Dopo il successo in altre province italiane, Vibeslist arriva ora anche a Trapani, città di saline, mulini e tramonti infuocati, ricca di tradizioni marinare e con un centro storico che profuma di Mediterraneo. L’obiettivo del team è chiaro: trasformare la tecnologia in un compagno di viaggio affidabile, capace di far scoprire i luoghi veri, quelli che i trapanesi amano davvero.

“Il prossimo passo – racconta Jessica Zizzamia – sarà dotare la nostra AI di capacità di ragionamento, così da imparare dai gusti delle persone e diventare quell’amico unico che tutti vorremmo al nostro fianco”. Dopo l’Italia, Vibeslist guarda già oltre: Svizzera e Giappone saranno le prossime tappe di un progetto che non vuole moltiplicare mappe e recensioni, ma restituire autenticità e gusto alla scoperta del mondo. Perché Vibeslist non è una guida: è l’amico che ti conosce, ti ascolta e ti porta esattamente dove vuoi essere.



