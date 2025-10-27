Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
27/10/2025 15:06:00

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Sede operativa: Castelvetrano (TP)
Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento)

Chi siamo
Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con l’obiettivo di accompagnare PMI e startup nel percorso di trasformazione e sviluppo.
Crediamo nel lato umano della tecnologia: ogni soluzione nasce per semplificare, valorizzare le persone e generare risultati concreti.

Chi cerchiamo
Cerchiamo un Sales Consultant con forte attitudine consulenziale, capace di gestire in autonomia l’intero ciclo di vendita e di contribuire alla crescita della rete commerciale sul territorio.
La figura sarà coinvolta in incontri in presenza con clienti e lead qualificati, diventando un punto di riferimento locale per lo sviluppo dell’azienda.

Responsabilità principali:
- Sviluppare e gestire un portafoglio clienti (PMI e startup).
- Condurre meeting commerciali in presenza e online.
- Gestire trattative e negoziazioni, dalla proposta alla chiusura.
- Utilizzare strumenti digitali e CRM per tracciare lead e pipeline.
- Collaborare con il team per migliorare processi e risultati.

Requisiti:
- Esperienza pregressa in ambito B2B o consulenziale.
- Automuniti e disponibili a spostamenti sul territorio.
- Ottime capacità relazionali e di ascolto.
- Attitudine all’uso di strumenti digitali.
- Propensione alla costruzione di relazioni solide con imprenditori e decision maker.

Cosa offriamo:
- Parte fissa valutata in base all'esperienza.
- Parte variabile: commissione sul fatturato generato.
- Bonus su milestone e risultati trimestrali.
- Affiancamento iniziale e strumenti operativi chiari.
- Opportunità di crescita reale in un contesto dinamico e in espansione.

Come candidarsi:
Inviare il proprio curriculum vitae aggiornato all’indirizzo email ricerca.personale@tp24.it, indicando nell’oggetto “Candidatura – Sales Consultant Sicilia”.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...