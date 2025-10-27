Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

27/10/2025 15:06:00

Sede operativa: Castelvetrano (TP)

Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento)

Chi siamo

Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con l’obiettivo di accompagnare PMI e startup nel percorso di trasformazione e sviluppo.

Crediamo nel lato umano della tecnologia: ogni soluzione nasce per semplificare, valorizzare le persone e generare risultati concreti.

Chi cerchiamo

Cerchiamo un Sales Consultant con forte attitudine consulenziale, capace di gestire in autonomia l’intero ciclo di vendita e di contribuire alla crescita della rete commerciale sul territorio.

La figura sarà coinvolta in incontri in presenza con clienti e lead qualificati, diventando un punto di riferimento locale per lo sviluppo dell’azienda.

Responsabilità principali:

- Sviluppare e gestire un portafoglio clienti (PMI e startup).

- Condurre meeting commerciali in presenza e online.

- Gestire trattative e negoziazioni, dalla proposta alla chiusura.

- Utilizzare strumenti digitali e CRM per tracciare lead e pipeline.

- Collaborare con il team per migliorare processi e risultati.

Requisiti:

- Esperienza pregressa in ambito B2B o consulenziale.

- Automuniti e disponibili a spostamenti sul territorio.

- Ottime capacità relazionali e di ascolto.

- Attitudine all’uso di strumenti digitali.

- Propensione alla costruzione di relazioni solide con imprenditori e decision maker.

Cosa offriamo:

- Parte fissa valutata in base all'esperienza.

- Parte variabile: commissione sul fatturato generato.

- Bonus su milestone e risultati trimestrali.

- Affiancamento iniziale e strumenti operativi chiari.

- Opportunità di crescita reale in un contesto dinamico e in espansione.

Come candidarsi:

Inviare il proprio curriculum vitae aggiornato all’indirizzo email ricerca.personale@tp24.it, indicando nell’oggetto “Candidatura – Sales Consultant Sicilia”.



