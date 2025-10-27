Sezioni
Se ne sono andati
27/10/2025 18:51:00

Marsala, addio a Giovanna Giacalone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/marsala-addio-a-giovanna-giacalone-450.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanna Giacalone, vedova Licari.
Donna stimata e di grande dolcezza, ha dedicato la sua vita alla famiglia, rappresentando per i suoi cari un esempio di amore, dignità e forza silenziosa.

La signora Giacalone si è spenta oggi, 27 ottobre 2025, circondata dall’affetto dei suoi familiari.
La camera ardente è stata allestita presso la RSA Casa di Cura Morana, in via Trapani n. 161 a Marsala.

I funerali si terranno martedì 28 ottobre 2025 alle ore 12:30 nella Chiesa Madonna delle Grazie di Santa Venera.
La famiglia — e in particolare il figlio, dottor Antonio Licari, con i parenti tutti — ringrazia di cuore quanti vorranno unirsi al loro dolore e partecipare al rito funebre.

Servizi funebri: Onoranze Funebri Antonio Ragona & D’Antoni.


