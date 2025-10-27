"Insieme per la pace", l'iniziativa della Cisl ad Erice con scuole e Comune
Si è svolta nei giorni scorsi a Erice, al Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino”, l’iniziativa “Insieme per la pace”, promossa dalla Cisl Palermo Trapani con il patrocinio del Comune.
La manifestazione, che rientra nella maratona per la pace della Cisl nazionale, ha coinvolto centinaia di bambini e studenti degli istituti comprensivi Mazzini, Sciascia e Bufalino, Pagoto e Pascoli-De Stefano, insieme a volontari e associazioni del territorio.
La mattinata è stata scandita da tre momenti simbolici: il “girotondo della pace” e i disegni dei più piccoli, un mini torneo di calcio tra le scuole secondarie e, infine, la posa di una targa commemorativa e la piantumazione di un albero come segno di speranza e impegno collettivo per un futuro senza guerre.
Tutti i partecipanti hanno indossato le magliette con il messaggio “Insieme per la Pace”. Durante l’evento sono intervenuti la segretaria generale della Cisl Palermo Trapani Federica Badami, la sindaca di Erice Daniela Toscano e il segretario regionale Cisl Sicilia Leonardo La Piana, che hanno ricordato come la pace si costruisca “ogni giorno, con il dialogo, la solidarietà e il rispetto reciproco”.
