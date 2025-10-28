Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
28/10/2025 13:30:00

Assovini Sicilia porta il modello enoturistico isolano al FINE Wine Tourism Marketplace

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/assovini-sicilia-porta-il-modello-enoturistico-isolano-al-fine-wine-tourism-marketplace-450.jpg

 L’enoturismo siciliano, con il suo mix di vini d’eccellenza, accoglienza autentica e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, sarà tra i protagonisti del FINE Wine Tourism Marketplace Italy, il primo salone interamente dedicato al settore in Italia, in programma il 28 e 29 ottobre al Centro Congressi di Riva del Garda.

 

A rappresentare la Sicilia ci sarà Assovini Sicilia, l’associazione che riunisce le cantine simbolo della produzione vitivinicola dell’isola. La delegazione parteciperà con una postazione dedicata e con la presenza di alcune delle aziende associate più rappresentative: Cottanera, Donnafugata, Duca di Salaparuta, Fina Vini, Pellegrino, Pietradolce, Planeta, Tasca d’Almerita, Terrazze dell’Etna.

 

“L’enoturismo è oggi una delle leve più efficaci per raccontare la Sicilia in tutte le sue sfaccettature: non solo vino, ma anche cultura, paesaggio, tradizione e accoglienza”, spiega Mariangela Cambria, presidente di Assovini Sicilia.
“Partecipare a FINE Italy significa consolidare il ruolo della Sicilia tra le grandi mete enoiche italiane e internazionali, creando nuove sinergie e valorizzando la nostra rete di imprese che fanno dell’ospitalità un elemento identitario e distintivo”.

 

L’attività enoturistica delle cantine associate rappresenta ormai una dimensione integrata dell’esperienza offerta ai visitatori: wine trekking, partecipazione alla vendemmia, corsi di cucina tradizionale ed eventi culturali contribuiscono a un racconto immersivo del territorio.

Il modello di successo dell’enoturismo siciliano sarà anche al centro del dibattito durante il salone: mercoledì 29 ottobre, dalle 14:30 alle 15:15, Mariangela Cambria interverrà sul palco BE FINE Stage nel panel “Percorsi di crescita dell’enoturismo: il valore delle reti”.

 

La partecipazione di Assovini Sicilia a FINE Italy si inserisce in una strategia più ampia di promozione del territorio e di valorizzazione del turismo del vino come leva di sviluppo sostenibile e di attrazione internazionale.

 

Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi e Feria de Valladolid, la manifestazione punta a diventare un punto di riferimento per operatori e buyer europei e statunitensi, con l’obiettivo di generare nuove opportunità commerciali per il patrimonio vitivinicolo italiano.

Fondata nel 1998 da Giacomo Rallo, Diego Planeta e Lucio Tasca, Assovini Sicilia riunisce oggi 101 aziende che producono circa 900 etichette. L’associazione, attraverso la Fondazione SOStain Sicilia, è impegnata nella promozione di pratiche sostenibili e nel coinvolgimento delle nuove generazioni di produttori, con l’obiettivo di rendere sempre più green e innovativo il futuro del vino siciliano.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...