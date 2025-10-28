Assovini Sicilia porta il modello enoturistico isolano al FINE Wine Tourism Marketplace

28/10/2025 13:30:00

L’enoturismo siciliano, con il suo mix di vini d’eccellenza, accoglienza autentica e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, sarà tra i protagonisti del FINE Wine Tourism Marketplace Italy, il primo salone interamente dedicato al settore in Italia, in programma il 28 e 29 ottobre al Centro Congressi di Riva del Garda.

A rappresentare la Sicilia ci sarà Assovini Sicilia, l’associazione che riunisce le cantine simbolo della produzione vitivinicola dell’isola. La delegazione parteciperà con una postazione dedicata e con la presenza di alcune delle aziende associate più rappresentative: Cottanera, Donnafugata, Duca di Salaparuta, Fina Vini, Pellegrino, Pietradolce, Planeta, Tasca d’Almerita, Terrazze dell’Etna.

“L’enoturismo è oggi una delle leve più efficaci per raccontare la Sicilia in tutte le sue sfaccettature: non solo vino, ma anche cultura, paesaggio, tradizione e accoglienza”, spiega Mariangela Cambria, presidente di Assovini Sicilia.

“Partecipare a FINE Italy significa consolidare il ruolo della Sicilia tra le grandi mete enoiche italiane e internazionali, creando nuove sinergie e valorizzando la nostra rete di imprese che fanno dell’ospitalità un elemento identitario e distintivo”.

L’attività enoturistica delle cantine associate rappresenta ormai una dimensione integrata dell’esperienza offerta ai visitatori: wine trekking, partecipazione alla vendemmia, corsi di cucina tradizionale ed eventi culturali contribuiscono a un racconto immersivo del territorio.

Il modello di successo dell’enoturismo siciliano sarà anche al centro del dibattito durante il salone: mercoledì 29 ottobre, dalle 14:30 alle 15:15, Mariangela Cambria interverrà sul palco BE FINE Stage nel panel “Percorsi di crescita dell’enoturismo: il valore delle reti”.

La partecipazione di Assovini Sicilia a FINE Italy si inserisce in una strategia più ampia di promozione del territorio e di valorizzazione del turismo del vino come leva di sviluppo sostenibile e di attrazione internazionale.

Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi e Feria de Valladolid, la manifestazione punta a diventare un punto di riferimento per operatori e buyer europei e statunitensi, con l’obiettivo di generare nuove opportunità commerciali per il patrimonio vitivinicolo italiano.

Fondata nel 1998 da Giacomo Rallo, Diego Planeta e Lucio Tasca, Assovini Sicilia riunisce oggi 101 aziende che producono circa 900 etichette. L’associazione, attraverso la Fondazione SOStain Sicilia, è impegnata nella promozione di pratiche sostenibili e nel coinvolgimento delle nuove generazioni di produttori, con l’obiettivo di rendere sempre più green e innovativo il futuro del vino siciliano.



