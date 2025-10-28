La Shark scrive la storia: prima vittoria in Champions

28/10/2025 19:55:00

Una vittoria che fa la storia per la Trapani Shark che vince 77-74 in Cecoslovacchia contro gli israeliani dell'Herzliya, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League.

I granata si impongono 77-74, ottenendo la prima vittoria europea della storia trapanese e avvicinando anche la qualificazione al play-in, al quale accedono le seconde e le terze dei gironi, disputandosi poi l'accesso al secondo turno. Trapani, infatti, è salita a quota 2 in classifica, mentre gli israeliani restano ultimi a 0.

La partita è stata un'altalena di emozioni, con Trapani che è partita forte, si è fatta rimontare, ha provato a scappare e all'ultimo secondo ha rischiato di vedersi raggiungere, portando la gara ai supplementari.

Il primo quarto di Trapani è stato quello di Matt Hurt, il primo granata ad andare in doppia cifra, consentendo alla Shark di restare agganciata agli israeliani nel punteggio dopo essere scivolata sul -6 (13-19), chiudendo il quarto sul 19-20.

Trapani comincia a giocare la propria pallacanestro nel secondo periodo e va sul +7 (29-22), che poi diventa 42-35 all'intervallo, nonostante un tentativo di rimonta dei padroni di casa.

Il terzo periodo è quello nel quale la Shark prova a chiudere la contesa scappando progressivamente via: prima +8 (46-38) con Alibegovic, poi +10 con Ford (50-40), quindi +11 (55-44) ancora con Ford, ma l'Herzlyja ricuce nel finale di periodo fino al 61-53.

L'ultimo quarto si prospetta bollente, perché è chiaro che gli israeliani proveranno il turro per tutto. La loro difesa si stringe e Trapani non segna più su azione, sbagliando tutti i tiri per 5 minuti.

Va meglio ai liberi, che consendono di mantenere un buon vantaggio fino al 72-64 a 2’02”. Allen ritrova il canestro su azione, ma ormai gli israeliani ci credono e recuperano punto su punto, arrivando sul -2 (74-76) a 9" dalla fine.

Ford subisce fallo e va in lunetta. Realizzando entrambi i liberi praticamente chiude la contesa, ma l'americano realizza il primo e sbaglia il secondo (77-74), con rimbalzo per l'Herzlyja. Segue il time-out, e all'ultimo secondo la tripla del possibile pari con Dawson, con i giocatori di Trapani che festeggiano la prima vittoria in Europa.



